Gran obra en Colombia | Revelan tren que se enlazará con el río y habilitará ruta hacia el mar.

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La iniciativa es encabezada por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Estas entidades han comenzado a socializar los pormenores del proyecto con las comunidades locales en las áreas donde se llevará a cabo la megaobra. Según informes de las autoridades, esta acción posicionará la región como un punto de conexión estratégico.

El Gobierno de Colombia está progresando en la ejecución de un nuevo proyecto ferroviario que tiene el potencial de revolucionar la conectividad nacional. El Ministerio de Transporte ha comunicado que una nueva línea no solo facilitará el transporte de carga y pasajeros, sino que también se conectará con un sistema fluvial de alcance internacional.

El plan tiene como objetivo integrar diversos modos de transporte para impulsar el comercio y el turismo en la región. De materializarse, posibilitaría que tanto personas como mercancías accedan al tren y continúen su trayecto por vía fluvial, llegando incluso al mar Caribe, a través de rutas que enlazan con otras naciones.

Tren Villavicencio - Puerto Gaitán: el megaproyecto que conectará con el río

El proyecto contempla la creación de 18 kilómetros con 19 puentes y viaductos, cinco estaciones de cruce, dos terminales de transferencia, un patio taller y una estación de intermodalidad férrea y fluvial. Esta última resultará esencial para vincular el sistema ferroviario con el transporte fluvial.

El nuevo tren que impulsa Colombia unirá a Villavicencio con Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, a lo largo de 193,5 kilómetros. Dicho proyecto incluye una infraestructura moderna que abarca puentes, estaciones y terminales, todas concebidas para optimizar el transporte de carga y pasajeros.

Gran obra en Colombia | Revelan tren que se enlazará con el río y habilitará ruta hacia el mar. Ani

Río Manacacías: la nueva puerta de Colombia a rutas fluviales internacionales

Las aguas del río Manacacías desembocan en el río Meta, que a su vez conecta con el río Orinoco. Este recorrido fluvial atraviesa Venezuela hasta llegar al mar Caribe, lo que abre la posibilidad de una conexión internacional para el comercio y el turismo.

El trazado del tren finalizará en Puerto Gaitán, donde se construirá un muelle sobre el río Manacacías. Este punto permitirá la transición directa entre el transporte ferroviario y el fluvial, facilitando el traslado de carga y pasajeros hacia otras regiones.

Intermodalidad en Colombia: la clave para impulsar comercio y turismo

Las autoridades destacan que este tipo de proyectos permitirá reducir costos de transporte, optimizar tiempos y generar nuevas oportunidades económicas. Además, se espera que impulse el turismo, facilitando recorridos que combinen trayectos ferroviarios y fluviales.

El Gobierno apuesta por la intermodalidad como eje central de su estrategia de infraestructura. La integración entre trenes y rutas fluviales busca mejorar la competitividad del país y aprovechar el potencial logístico de regiones como la Orinoquía.

Río Meta navegable: la pieza clave que impulsará el sistema ferroviario

En el marco de la modernización del transporte, la nación colombiana se encuentra en la labor de optimizar la navegabilidad del río Meta, afluente que recibe las aguas del Manacacías. Este emprendimiento tiene como meta facilitar un tránsito continuo de embarcaciones a lo largo de 864 kilómetros hasta Puerto Carreño.

Asimismo, este proyecto persigue la estructuración de una futura Alianza Público-Privada (APP) que asegure condiciones óptimas para la navegación. La propuesta se integrará con el tren y el muelle en Puerto Gaitán, con el fin de consolidar un sistema logístico cohesionado.

El muelle fluvial en Puerto Gaitán se encuentra proyectado para ser edificado entre 2026 y 2029, constituyendo una pieza esencial para la vinculación entre el ferrocarril y las rutas hídricas. Esta infraestructura será crucial para facilitar el acceso hacia el mar Caribe.

Actualmente, el Ministerio de Transporte y la ANI han suscrito las actas de inicio para llevar a cabo los estudios de viabilidad del tren. Dichos análisis permitirán determinar la factibilidad del proyecto, así como los costos y recursos requeridos para su implementación en el departamento del Meta.