El modelo que se presenta pertenece a la serie F del Gripen, siendo una versión biplaza desarrollada para el entrenamiento avanzado, misiones de control y operaciones que demandan la presencia de dos tripulantes. (Fuente: Representación creada con IA - Imagen ilustrativa)

Brasil ha logrado un avance significativo en el ámbito de la defensa y la tecnología aeroespacial al presentar formalmente su primer avión de combate supersónico ensamblado en su territorio el pasado 25 de marzo de 2026.

La ceremonia fue presidida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro de Defensa José Múcio y tuvo lugar en São Paulo, congregando a autoridades civiles y militares en lo que se consideró un acontecimiento histórico sin precedentes en América Latina.

De acuerdo con información proporcionada por EFE y AFP, la aeronave es un F-39E Gripen, concebido por la empresa sueca Saab en colaboración con la brasileña Embraer. La fabricación de esta aeronave en el país posiciona a Brasil entre las naciones con la capacidad de fabricar aviones de combate con tales especificaciones.

Cómo se creó el proyecto y su impacto en la soberanía de Brasil

El contrato para la adquisición del Gripen fue formalizado en 2014 y abarca un total de 36 unidades, de las cuales 15 serán fabricadas completamente en Brasil . La elección de ensamblar el avión localmente estuvo alineada con una política destinada a asegurar el acceso a tecnología avanzada y a reforzar la independencia logística y el mantenimiento de las fuerzas militares del país.

Durante el evento, Lula denominó a la aeronave al derramar champán sobre su fuselaje, seguido por un sobrevuelo de la región junto al avión. A su vez, el ministro Múcio destacó que el proyecto tiene como objetivo consolidar el poder disuasorio del país, así como ampliar su capacidad para garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional.

El F-39E Gripen fue desarrollado por la empresa sueca Saab y ensamblado localmente en colaboración con Embraer. Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Características técnicas del avión que debes conocer

El modelo en cuestión corresponde a la serie F del Gripen, una versión biplaza concebida para la formación avanzada, misiones de control y operaciones que demandan la participación de dos tripulantes. La aeronave posee una longitud de 15,9 metros, una envergadura de 8,6 metros y un peso máximo al despegue de 16.500 kilogramos.

Esta aeronave está dotada de un motor con un empuje máximo de 98 kN y dispone de diez puntos de anclaje para armamento y sistemas externos. Una de sus características más notables es la capacidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, lo que aumenta significativamente su autonomía y flexibilidad operativa.

La fabricación local del Gripen forma parte de un plan de modernización militar que contempla una inversión de 5.000 millones de dólares hasta 2027. Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Los otros proyectos clave del plan de modernización militar de Brasil

El país dispone de un presupuesto militar de 5000 millones de dólares aprobados hasta el año 2027, orientado a la modernización de sus fuerzas armadas y a la potenciación de la industria nacional de defensa. En este contexto, el Gripen representa uno de los frentes activos.

El programa también abarca la producción local de aviones de transporte KC-390 y el desarrollo de submarinos con tecnología extranjera, todos ellos ensamblados o fabricados en territorio brasileño. Esta serie de iniciativas sitúa a Brasil como la potencia militar y aeroespacial más avanzada de la región.