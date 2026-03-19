Los organismos de emergencia de Cundinamarca reportaron más de 17 incidentes en las últimas 24 horas debido a las fuertes lluvias que afectan al departamento. Las emergencias incluyen inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaciones en vías principales, poniendo en riesgo la movilidad y la seguridad de los habitantes. Facatativá, Pacho, El Peñón, San Francisco y Soacha son los municipios más afectados, según el reporte oficial de las autoridades locales. Los desbordamientos de quebradas y los deslizamientos de laderas han complicado la conectividad y el acceso a zonas rurales, especialmente en caminos veredales. El incremento de emergencias evidencia un panorama climático complejo. Solo en lo que va de marzo se han registrado 44 afectaciones, mientras que el consolidado del primer trimestre del año alcanza los 115 eventos, superando los registros históricos y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de socorro en la región. Las provincias de Rionegro y Sabana Occidente registran los mayores impactos por las precipitaciones. Los organismos de socorro han intervenido en inundaciones que afectan viviendas y predios agrícolas, así como en deslizamientos que dificultan el tránsito en vías estratégicas del departamento. En San Francisco, los deslizamientos sobre la vía principal han generado cierres parciales, afectando la distribución de productos hacia la capital. Mientras tanto, en Pacho, los desbordamientos de quebradas han causado daños en cultivos y establos, evidenciando la magnitud de las lluvias y la vulnerabilidad de las zonas rurales ante estos fenómenos climáticos. Ante el riesgo de inundaciones y derrumbes, las autoridades de Facatativá decidieron suspender las jornadas escolares en todos los colegios veredales. La medida busca proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo hasta que se evalúe la estabilidad de los caminos y de las plantas físicas de las instituciones educativas. “Los caminos rurales presentan saturación de suelos, lo que hace peligroso el tránsito de las rutas escolares”, señalaron fuentes de la Alcaldía. La suspensión se mantendrá mientras se realizan los estudios técnicos necesarios y se garantiza un retorno seguro a las aulas en la región. La Gobernación de Cundinamarca desplegó 33 frentes de obra para atender los puntos críticos del departamento. Las labores incluyen el uso de maquinaria amarilla para remover sedimentos, habilitar pasos provisionales y garantizar la conectividad en sectores vitales para el flujo de alimentos y suministros médicos. Los Bomberos de Cundinamarca y la Defensa Civil recomiendan a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios y permanecer atentos a cambios en el color del agua de los ríos o ruidos inusuales en las laderas. La alerta naranja se mantiene mientras se monitorea el comportamiento de los ríos y se evalúa si la suspensión de clases se extiende a municipios vecinos.