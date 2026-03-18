El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este miércoles 18 de marzo se espera una ligera disminución de las lluvias a nivel nacional. Sin embargo, persistirán precipitaciones importantes en varias regiones del país, especialmente en el centro y norte de la región Andina, el norte de la Pacífica, el oriente y sur del Caribe y el suroriente de la Amazonía. Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en estas zonas, con eventos moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en sectores específicos, lo que podría generar afectaciones puntuales en la movilidad, crecientes súbitas en ríos y quebradas, así como deslizamientos en áreas de ladera donde las precipitaciones sean más persistentes. De acuerdo con el último reporte del Ideam, se prevén lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, en los siguientes departamentos y zonas: También se esperan lluvias ligeras a moderadas en: Mientras tanto, se presentarán lluvias ligeras y lloviznas en: En contraste, predominará el tiempo seco en: En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras, más intensas hacia el oriente y noroccidente del área marítima. Aunque se prevé una ligera disminución de las lluvias a nivel nacional, las precipitaciones continuarán en varias regiones, con mayores acumulados en zonas de la Andina, Pacífica, Caribe y Amazonía. En contraste, amplios sectores de la Orinoquía y otras áreas del territorio nacional presentarán condiciones de tiempo seco. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos, y tomar precauciones si se realizan desplazamientos por carretera o actividades al aire libre. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Ante posibles descargas eléctricas este miércoles, el instituto recomienda: