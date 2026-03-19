Para este jueves 19 de marzo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronostica condiciones meteorológicas complejas en diversas regiones de Colombia. La jornada estará dominada por precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en multiples zonas del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Ideam advirtió que para este jueves se podrían esperar ciertas lluvias de intensidad moderada a fuerte, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en: Además, la institución indicó que para este martes se esperaría una nubosidad variable y predominio de tiempo seco, especialmente en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También son posibles lluvias ligeras a moderadas en: Lluvias ligeras y lloviznas se esperan en zonas de: Se prevé tiempo seco en: El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: