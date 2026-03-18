El inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la República de Colombia dejó en evidencia el clima de tensión política que atraviesa el país, luego de un fuerte enfrentamiento entre dos de sus principales figuras: Iván Cepeda y Paloma Valencia. El cruce se dio en plena plenaria y marcó el tono de lo que se anticipa como un periodo legislativo cargado de confrontaciones. La discusión comenzó cuando Cepeda hizo un llamado a evitar que el Congreso se convierta en un escenario de debate electoral, en medio del contexto de campaña presidencial. Sin embargo, su intervención generó una rápida respuesta por parte de Valencia, quien cuestionó duramente tanto su postura como la gestión del sector político al que pertenece. El intercambio escaló rápidamente hacia acusaciones sobre temas sensibles como la crisis del sistema de salud, el aumento de la inseguridad y la política de paz total, dejando en evidencia profundas diferencias ideológicas que podrían marcar la agenda política en los próximos meses. El enfrentamiento inició cuando Iván Cepeda pidió que el Congreso no fuera utilizado como una plataforma de debate electoral, señalando la importancia de respetar el carácter institucional del espacio legislativo. Su intervención buscó frenar lo que consideró un uso indebido del recinto en medio de la campaña. Sin embargo, Paloma Valencia respondió de manera contundente, invitando a sus opositores a debatir sin restricciones y cuestionando su capacidad de responder a los problemas actuales del país. Durante su intervención, Valencia responsabilizó al sector político de Cepeda por la crisis del sistema de salud, así como por el incremento de la inseguridad en Colombia. Además, mencionó cifras sobre homicidios, secuestros y extorsión, señalando un deterioro en las condiciones de seguridad. En respuesta, Cepeda utilizó su derecho a réplica para señalar que los problemas del sistema de salud tienen origen en decisiones tomadas por sectores opositores, especialmente con la implementación de reformas estructurales en el pasado. De esta manera, el debate se trasladó hacia la responsabilidad histórica de las políticas públicas. Uno de los puntos más álgidos del enfrentamiento fue la política de paz total, que también fue objeto de críticas por parte de Valencia. La senadora cuestionó los resultados de esta estrategia y su impacto en la seguridad nacional. Cepeda, por su parte, defendió la necesidad de abordar el conflicto desde una perspectiva distinta, aunque centró sus argumentos en responder a los cuestionamientos sobre el sistema de salud. Este cruce dejó en evidencia las marcadas diferencias ideológicas entre ambos sectores políticos. El fuerte intercambio entre los dos senadores dejó claro que el Congreso será un escenario constante de debate político en los próximos meses. La cercanía de las elecciones presidenciales intensifica las tensiones y convierte cada intervención en un espacio de disputa. De esta manera, el inicio de las sesiones no solo evidenció las diferencias entre Cepeda y Valencia, sino que también anticipó un periodo legislativo en el que los temas clave del país estarán atravesados por la confrontación política.