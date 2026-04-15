La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el panorama fiscal que enfrentará el próximo gobierno, al advertir la existencia de deudas estructurales que deberán ser atendidas de manera inmediata. El diagnóstico incluye obligaciones acumuladas en sectores estratégicos como salud, educación e infraestructura. Según el organismo de control, el volumen de compromisos pendientes no solo compromete las finanzas públicas, sino que también pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales. Las cifras reflejan una presión creciente que obligará a tomar decisiones urgentes en materia de gasto y priorización presupuestal. Uno de los focos más críticos está en el sistema de salud, donde las obligaciones con las EPS alcanzarían niveles históricos. A esto se suman deudas en medicamentos y pasivos pensionales que evidencian un desequilibrio estructural en varias áreas del Estado. El informe advierte que el sistema de salud acumula compromisos millonarios, con obligaciones hacia las EPS que seguirían creciendo en el corto plazo. También se registran incrementos significativos en las deudas relacionadas con medicamentos, lo que agrava la sostenibilidad del sector. En materia pensional, los regímenes especiales presentan pasivos elevados que deberán ser cubiertos por el Estado. A esto se suma la situación de las universidades públicas, donde la mayoría depende de transferencias nacionales para cumplir con sus obligaciones, especialmente en pensiones de docentes y personal administrativo. Otro frente crítico identificado corresponde a las contingencias judiciales. El Estado enfrenta procesos que implican pagos inmediatos por sumas considerables, lo que incrementa la presión sobre el presupuesto del próximo año. Además, la deuda histórica con las víctimas del conflicto se mantiene como una de las mayores obligaciones del país. Millones de personas aún esperan reparaciones, lo que representa un reto tanto financiero como social para las futuras administraciones. En el sector de infraestructura, existen compromisos pendientes en proyectos viales estratégicos que no han sido saldados. También se identifican recortes en vigencias futuras que afectan la ejecución de obras clave para el desarrollo del país. Por otro lado, el informe evidencia déficits en sectores como energía y gas, donde aún hay millones de hogares sin acceso al servicio. A esto se suman problemas como el hacinamiento carcelario y los subsidios pendientes en vivienda rural, que podrían tardar décadas en resolverse si no se toman medidas estructurales. La Contraloría concluye que este panorama obligará al próximo gobierno a definir prioridades desde el inicio de su mandato, ante el riesgo de que estas brechas evolucionen hacia crisis fiscales y sociales de mayor magnitud.