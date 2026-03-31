La crisis del sistema de salud en Colombia suma un nuevo capítulo tras la advertencia emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, que alertó sobre posibles afectaciones en la atención de millones de usuarios afiliados a distintas EPS del país. La advertencia no solo involucra a entidades intervenidas, sino también a otras que operan con normalidad, lo que amplía el alcance del problema. Entre las entidades mencionadas aparecen Nueva EPS, Sanitas y Compensar EPS, entre otras. Según las autoridades, la situación está relacionada con el embargo de millonarios recursos destinados al sistema de salud, lo que podría comprometer la continuidad y calidad de los servicios médicos en diferentes regiones del país. El principal problema identificado por la Superintendencia Nacional de Salud es la existencia de embargos por más de 2,6 billones de pesos sobre recursos que están destinados exclusivamente a la atención de los usuarios del sistema. Estos fondos, que deberían ser utilizados para garantizar servicios médicos, se encuentran retenidos en medio de procesos judiciales, lo que limita su disponibilidad y genera preocupación entre las autoridades encargadas de vigilar el sector. La situación es considerada crítica debido a que se trata de dinero público. Las entidades más afectadas por estos embargos incluyen a Nueva EPS, que concentra la mayor parte de los recursos comprometidos, así como Coosalud EPS y Asmet Salud EPS. El informe también advierte que el problema no se limita a las EPS bajo intervención, ya que se identificaron embargos en entidades que operan sin control especial, como Compensar EPS, Sanitas y Salud Total EPS. En total, al menos 12 EPS presentan afectaciones que podrían impactar la prestación de los servicios de salud. Esto amplía el alcance del riesgo y genera incertidumbre entre los afiliados, quienes dependen de estas entidades para recibir atención médica. Además, las autoridades identificaron una concentración de estos procesos en regiones como Caquetá, Huila y la ciudad de Bogotá, lo que podría agravar la situación en determinados territorios. La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que la retención de estos recursos puede generar consecuencias directas en la atención de los usuarios, al afectar la liquidez de las EPS y su capacidad para operar con normalidad. Entre los principales riesgos se encuentran retrasos en pagos a clínicas y hospitales, demoras en la asignación de citas, dificultades en la entrega de medicamentos y un aumento en las quejas y acciones judiciales por parte de los pacientes. Las autoridades reiteraron que estos recursos son inembargables y deben destinarse exclusivamente a la prestación de servicios de salud, por lo que mantienen un monitoreo constante y trabajan de forma articulada con entidades como la Fiscalía y la Procuraduría para mitigar el impacto en los usuarios.