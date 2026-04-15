Colpensiones confirmó que más de 1,8 millones de pensionados recibirán un reajuste en su mesada durante 2026, aplicado de forma automática desde la nómina de enero. El incremento es el resultado directo del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, y no requiere ninguna gestión por parte de los beneficiarios. El ajuste del 23,7% se ubica entre los más altos de los últimos años, por encima del 12% decretado en 2024 y del 9,5% correspondiente a 2025. Para millones de adultos mayores que dependen de esta mesada como único ingreso, el impacto es inmediato y concreto. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, explicó que las pensiones equivalentes a un salario mínimo mensual se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje que el Gobierno fijó para el salario mínimo, quedando ajustadas a $1.750.905 y garantizando que ninguna pensión quede por debajo de ese valor. En términos absolutos, el incremento equivale a $327.405 mensuales adicionales para quienes percibían la mesada mínima en 2025. Este reajuste aplica a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia. Las mesadas adicionales -mesada 13 y mesada 14- también se reajustan con el mismo incremento correspondiente al año. No. El porcentaje depende del valor de la mesada que cada pensionado recibe actualmente. En Colpensiones, el 60,8% de las prestaciones se ajustan con base en el salario mínimo, mientras que el 39,2% restante se incrementa conforme al IPC. Las mesadas que superan un salario mínimo se reajustan con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor certificado para el año anterior, que para 2026 corresponde al 5,1%. La ley garantiza además que las mesadas que al aplicarse el IPC queden por debajo del salario mínimo vigente sean automáticamente ajustadas hasta igualar ese valor. Colpensiones precisó que un pensionado que en 2025 recibía $2.000.000 pasará a recibir $2.102.000 en 2026, y quien devengaba $2.500.000 verá su mesada ascender a $2.627.500. El ajuste de 2026 se produce en un contexto de brecha pronunciada entre el alza del salario mínimo y la inflación real del país. En 2025, la inflación subió 5,1%, pero el salario mínimo fue decretado con un alza del 23,7%. Así, un pensionado que para 2025 recibía una mesada de $1.600.000, al aplicarse el aumento que le correspondería por IPC su mesada quedaría en $1.681.600, por debajo del salario mínimo vigente, por lo que se ajusta automáticamente a $1.750.905. El incremento del salario mínimo tiene efectos fiscales relevantes. Según el experto en pensiones Kevin Hartmann, solo en Colpensiones el aumento tendría un costo aproximado de 4 billones de pesos, mientras que Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, calculó que el impacto total podría alcanzar casi $10 billones anuales para la Nación.