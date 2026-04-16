El tema de los viajes internacionales de Gustavo Petro volvió a instalarse en el debate público en Colombia. Aunque no se trata de un hecho nuevo, los datos difundidos recientemente reavivaron la discusión sobre el uso de recursos estatales en medio de un contexto económico complejo. Las cifras llaman la atención no solo por la frecuencia de los desplazamientos, sino también por el tiempo acumulado fuera del país. Este punto generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que ponen el foco en la relación entre la agenda internacional y la situación interna. En paralelo, el gasto en viajes internacionales comenzó a ser analizado con mayor detalle, especialmente por tratarse de fondos públicos. La información disponible surge de documentos oficiales solicitados por vía institucional, lo que le da un respaldo verificable. De acuerdo con los datos divulgados, el presidente Gustavo Petro realizó 65 viajes internacionales desde el inicio de su mandato en agosto de 2022. En total, estos desplazamientos suman 276 días fuera de Colombia, lo que equivale a cerca de nueve meses acumulados. En cuanto al gasto en viajes internacionales, se reporta un monto superior a USD 2.596.688, destinados a transporte, alojamiento y alimentación. Esta cifra no incluye otros costos relevantes, como el combustible del avión presidencial. El cálculo en moneda local, según el tipo de cambio de referencia, supera los 9.000 millones de pesos colombianos. Este dato fue presentado por el representante Julio César Triana tras recopilar la información mediante derechos de petición. El seguimiento incluye destinos en América, Europa, Asia y Medio Oriente, lo que refleja una agenda internacional activa y sostenida durante el período analizado. El volumen del gasto en viajes internacionales de Gustavo Petro generó cuestionamientos en el ámbito político. Desde la oposición se planteó que estos recursos podrían resultar desproporcionados frente al contexto fiscal del país. Las críticas apuntan a que el uso de fondos públicos debe evaluarse en función de su impacto concreto. En ese sentido, algunos sectores sostienen que la inversión en estas giras no siempre se traduce en beneficios visibles para la población. También se destacó que Colombia atraviesa discusiones vinculadas a la sostenibilidad fiscal y reformas tributarias, lo que intensifica el análisis sobre el destino del gasto estatal. Además del aspecto económico, el debate incluye la frecuencia de los viajes y el tiempo fuera del país. Para algunos dirigentes, esto abre interrogantes sobre el equilibrio entre la agenda internacional y las prioridades internas. El tema continúa generando posiciones contrapuestas, con interpretaciones que varían según el enfoque político, pero con un punto en común: el interés por el control y la transparencia en el uso de los recursos públicos.