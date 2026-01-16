No es un mito: el pueblo español donde se busca oro en el río y hay campeonatos internacionales. Fuente: Grok.

En el norte de España, en la zona del occidente asturiano, la localidad de Navelgas ha sido centro de atención no por un hallazgo reciente de oro, sino por su larga tradición de bateo de oro en los sedimentos del río Navelgas, una práctica que combina historia, cultura y turismo y que sigue despertando interés entre curiosos e investigadores.

Nalvegas, una parroquia del concejo de Tineo en el oeste de Asturias, es conocida por su antigua tradición de bateo de oro en los sedimentos del río que lleva su nombre. El bateo es una técnica artesanal que consiste en usar una batea, una suerte de cuenco grande, para separar las partículas de oro más pesadas de los materiales más ligeros mediante el movimiento del agua.

Oro en los sedimentos del río Navelgas

El oro presente en el Río Nalvegas proviene de depósitos fluviales históricos, resultado de millones de años de procesos geológicos de erosión y transporte de partículas auríferas. Estos fueron formados hace millones de años en la zona del occidente asturiano. Las rocas que se encuentran en el subsuelo de esta zona contienen pequeñas cantidades de oro y debido a proceso geológicos, como la erosión, el agua y el desgaste natural, han sido arrastrados por el cauce del río.

Hallan un río repleto de oro en Europa. (fuente: archivo)

La presencia del oro en Nalvegas, además, está relacionada con la actividad téctonica y volcánica, propia del pasado geológico de la región cantábrica. El contexto, en ese sentido, ha favorecido la circulación de fluidos hidrotermales cargados de minerales. Los fluidos, al enfriarse y filtrarse por grietas, generaron minerales como el oro.

El río de oro donde los habitantes se hacen “ricos”

El entorno de Navelgas acoge eventos como el Campeonato Mundial de Bateo de Oro, que en 2025 reunió a cientos de participantes de más de 20 países compitiendo por encontrar pequeñas partículas de oro entre 10 y 20 kg de arena en el menor tiempo posible.

Este deporte se compite tanto en categorías individuales como por equipos. Cada una de las rondas cuenta con la presencia de 10 a 20 kilogramos de arena. Allí se colocan entre 5 y 20 pepitas de oro que deben ser identificadas por los participantes.

Cómo nació el río de oro

La presencia de oro en esta región se remonta a la época romana, cuando los ingenieros del Imperio construyeron sistemas hidráulicos para lavar grandes cantidades de sedimentos y extraer oro. Hoy ese legado forma parte de la identidad cultural de Navelgas y se celebra a través de actividades como el bateo, que atraen turistas y aficionados interesados en la historia minera de Asturias.

El oro encontrado en un río se encuentra en el norte de España. (fuente: archivo)

Hoy, ese legado se transforma en una actividad turística, educativa y cultural. El bateo de oro ya no es un modo de vida, pero sigue siendo una forma de transmitir saberes, promover el turismo rural y celebrar el vínculo entre la naturaleza y la historia.