Se trata de nombres propios que dejan entrever una historia con alguno de los dos países. Los detalles. (Fuente: Archivo)

Los apellidos son la clave de la identidad familiar: en muchas ocasiones, estos nombres propios de una zona o un pueblo específico, dejan entrever la historia y el árbol genealógico. En este marco, si tienes algunos de estos 20 apellidos tu linaje puede descender de Italia o España.

Poseer determinado apellido puede ser una pista poderosa acerca del origen geográfico de nuestra familia. En muchos casos, el descubrimiento de ciertas conexiones desconocidas puede abrir un vínculo incierto con el pasado. Para eso, muchas personas recurren a estudios de genealogía y a registros migratorios.

En muchos casos, hay una alta probabilidad de que ciertos apellidos provengan de España o Italia. Se trata de un fenómeno muy común en América Latina, donde los proceso migratorios desde Europa hacia Sudamérica fueron una moneda corriente durante gran parte de la historia.

Ciertos apellidos pueden descender de España o Italia. (Fuente: Archivo)

Atención: estos apellidos descienden de España o Italia

España

Fernández

Rodríguez

Martínez

García

López

Sánchez

Ortega

Morales

Navarro

Domínguez

Italia

Rossi

Bianchi

Romano

Esposito

Ferrari

Ricci

Gallo

Conti

Moretti

De Luca

Muchos apellidos descienden de España y se insertaron en América Latina por la migración. (Fuente: Archivo)

¿Cómo se descubre el linaje de un apellido?

Detectar el linaje de un apellido implica distintos procesos como rastrear el origen histórico, el geográfico y el etimológico. El primer paso para aplicar estos mecanismos, en muchos casos, es analizar el significado de un apellido y la raíz linguistica que tiene arraigada la palabra.

Muchos apellidos, por ejemplo, surgieron como el resultado de profesiones, lugares de origen, características físicas, o incluso nombres de antepasados, ya que en la antiguedad no había ni una regla ni una normativa oficial que regule los apellidos que las personas podían portar.

Los especialistas en estudios genealógicos, luego de detectar el significado del apellido, investigan los registros históricos en los que aparece el apellido. Es por ese motivo que las personas deben recuperar documentos clave como actas de bautismos, matrimonios y defunciones.