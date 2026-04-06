Colombia ha dado un paso importante en su proceso de modernización militar al formalizar la compra de 17 aviones de combate Gripen, que reemplazarán a la obsoleta flota de aeronaves israelíes Kfir que aún operan en el país. Este anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, tras la firma de un contrato por 16,5 billones de pesos (aproximadamente USD 4.387 millones) con la empresa sueca Saab. Durante la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Cali, en el suroeste del país, el mandatario expresó: “Este momento es histórico para los colombianos y colombianas, se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas”. El presidente Petro subrayó que los nuevos cazas ofrecen “superioridad aérea, con la más alta tecnología”, una capacidad que, según sus declaraciones, fortalecerá la seguridad y la defensa nacional. Además, destacó que “tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Espero que representen una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”. El presidente y director ejecutivo de Saab, Micael Johansson, manifestó su “honor” por la elección de sus aeronaves por parte de Colombia para el fortalecimiento de sus capacidades de defensa aérea: “Esto representa el inicio de una relación sólida y perdurable que reforzará la defensa y la seguridad de Colombia, beneficiará a su población e impulsará la capacidad de innovación del país”. Según informó la agencia EFE, la empresa sueca Saab confirmó mediante un comunicado la firma del contrato, especificando que las entregas de las aeronaves están programadas para llevarse a cabo entre 2026 y 2032. “El contrato incluye 15 aviones de combate Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas, así como el equipo y las armas correspondientes, la formación y los servicios”, precisó la compañía. El Ministerio de Defensa comunicó el viernes 14 de noviembre su resolución y presentó diversas piezas informativas que destacan la magnitud de la inversión efectuada por el Gobierno Nacional. En este marco, la cartera enumeró las razones fundamentales que justifican la selección del Gripen: En julio pasado, el presidente Petro anunció su intención de llevar a cabo una transformación profunda en la estrategia de defensa del país, con el objetivo de diversificar los proveedores de armamento militar. Esto se debió a la advertencia de que “los que eran amigos antes no lo son ahora”, en alusión a la creciente tensión con los Estados Unidos y la ruptura de relaciones con Israel a causa de la guerra en Gaza. En esa línea, el Gobierno seleccionó en abril a Saab como proveedora de los nuevos Gripen, que reemplazarán la antigua flota de Kfir adquirida de segunda mano en los años ochenta. Para la renovación de sus aeronaves de combate, Colombia consideró alternativas como los F-16 de Lockheed Martin y los Dassault Rafale franceses, pero finalmente decidió optar por los Gripen, siguiendo una decisión similar a la de Brasil. Según explicó el presidente, esta transición se llevará a cabo en dos etapas: la primera consistirá en compras a diversos países, como la reciente adquisición de los cazas Gripen suecos y la segunda estará enfocada en fortalecer la industria nacional para que Colombia se convierta en “dueña de sus propias armas”. Petro ya había manifestado desde 2022 su intención de retirar los Kfir, argumentando que estaban al borde de su vida útil y, como mencionó en ese momento, “era un peligro subirse sobre esos aparatos”. Paralelamente, este modelo continúa ganando presencia internacional: el mes pasado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo de intenciones para que Kiev pueda adquirir hasta 150 cazas Jas Gripen.