Gustavo Petro denuncia como “delito de lesa humanidad” la crisis del ELN en el Catatumbo. (Imagen: Archivo)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este sábado como “delito de lesa humanidad” el asesinato de campesinos en la región del Catatumbo a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hace un año emprendió una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC por el control territorial y los cultivos de coca.

“Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca. Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz”, señaló Petro en su cuenta de X.

Petro recrimina al ELN y cuestiona su discurso de paz

En otro mensaje, el mandatario colombiano recriminó al grupo guerrillero al señalar que “el ELN habla de paz y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año”.

Petro instó a esa guerrilla a reflexionar sobre su accionar luego de condenar el asesinato de un soldado en las últimas horas a manos del ELN en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, en un ataque con drones que dejó otros cuatro militares heridos.

El presidente Gustavo Petro invitó al grupo guerrillero del ELN a reflexionar. Captura de X (@petrogustavo)

“Siéntense, reflexionen. Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto (narcotraficante). Llevan jóvenes colombianos y venezolanos a morir para que extranjeros se hagan ricos vendiendo cocaína. Eso no tiene ningún sentido, para eso no es necesario morir”, afirmó el presidente.

Un año del conflicto en el Catatumbo y crisis humanitaria

El 16 de enero de 2025, el ELN inició una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en el Catatumbo, una zona estratégica por su cercanía con la frontera con Venezuela.

Un año después, la confrontación armada deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas. La crisis continúa sin una solución definitiva, mientras el Ejército asegura haber reforzado su presencia en la región.

El viernes, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, advirtió que el Catatumbo atraviesa un “drama prolongado” y llamó a reflexionar y actuar al cumplirse un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33.

