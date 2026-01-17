Murió la Ley de Registro Civil: ahora las madres podrán registrar a sus hijos con su apellido antes que el del padre

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes, 16 de enero, la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una “nueva instancia” que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por “su labor al servicio de la Patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”.

Quién es el nuevo ministro designado que reemplaza a Saab

Luis Antonio Villegas ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde su designación, por parte de Nicolás Maduro, en febrero de 2024. Con la fusión de ambas carteras, queda ahora al frente de la nueva instancia creada por el Ejecutivo.

Alex Saab, a quien reemplaza, había sido designado en octubre de 2024 como ministro de Industrias y Producción Nacional. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.

Delcy Rodríguez saca del gabinete al empresario colombiano Alex Saab. EFE/Rayner Peña R

El historial judicial de Alex Saab

Según información compartida por la agencia EFE, Alex Saab es un empresario nacido en Barranquilla, Colombia, de ascendencia libanesa. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de actuar como presunto “testaferro” del Gobierno venezolano.

Como consecuencia de ese proceso, permaneció detenido en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado tras un perdón presidencial otorgado por el entonces mandatario estadounidense Joe Biden. En marzo de 2024, la Justicia de ese país desestimó los cargos en su contra.

El rol de su familia y la campaña por su liberación

Durante el tiempo que Saab permaneció detenido, su esposa, la ciudadana italiana Camilla Fabri, se convirtió en una de las principales figuras visibles de la campaña impulsada por el Gobierno de Maduro para exigir su liberación.

Actualmente, Fabri encabeza la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal encargado de gestionar la repatriación de migrantes venezolanos desde el exterior.

Las denuncias sobre su rol como empresario

Aunque mantuvo durante años un bajo perfil en el ámbito empresarial, el nombre de Saab comenzó a adquirir notoriedad en 2017, cuando la entonces fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, lo señaló públicamente como uno de los presuntos testaferros de Nicolás Maduro.

En los últimos años, su nombre fue vinculado a diversas empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), señalada por el suministro de alimentos y productos básicos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con presuntos sobreprecios.

La primera denuncia sobre este esquema fue publicada por el portal de periodismo de investigación Armando.info, que lo vinculó con una red de lavado de activos que habría obtenido millonarios recursos mediante exportaciones ficticias de alimentos hacia Venezuela.

Cambios ministeriales tras la llegada de Delcy Rodríguez

En sus primeros diez días como mandataria encargada, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante un ataque militar en Caracas, Delcy Rodríguez anunció una serie de cambios en el gabinete.

Este viernes designó a Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo, a Aníbal Coronado como nuevo ministro de Transporte y a Miguel Ángel Pérez Pirela como titular del Ministerio de Comunicación e Información.

Los cambios que implementó Delcy Rodríguez en sus primeros diez días como mandataria encargada en Venezuela. (Imagen: archivo)

Días antes, Rodríguez había nombrado al capitán Juan Escalona, integrante del equipo de seguridad de Maduro, como ministro del Despacho de la Presidencia, y al expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Además, destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata como jefe de Seguridad del mandatario y designó en su lugar al general Gustavo González López, quien asumió como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y como titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).