El presidente Gustavo Petro informó que el precio del galón de gasolina comenzará a bajar en Colombia, tras saldarse la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La medida busca aliviar el costo del combustible para los colombianos y responde a la recuperación del peso frente al dólar.

Desde el 1° de enero de 2026, el precio promedio del galón en las 13 principales ciudades del país se fijó en 16.057 pesos, luego de un incremento reciente de 90 pesos, acumulando un alza del 74,9 % desde octubre de 2022.

El gobierno destacó que esta estrategia permitió reducir el déficit del FEPC, que pasó de 36,7 billones de pesos en 2022 a aproximadamente 3‑5 billones de pesos en 2025, gracias a la combinación de ajustes en los precios y la gestión del fondo.

Qué significa la baja de gasolina para los colombianos

La reducción del precio del galón permitirá que los consumidores tengan mayor alivio económico tras varios años de aumentos continuos para sanear el déficit del FEPC. Las cifras reflejan que en poco más de dos años, el combustible aumentó 6877 pesos por galón, pasando de 9180 pesos en octubre de 2022 a los valores actuales.

El presidente Gustavo Petro informó que la reducción del precio de la gasolina será posible tras saldar la deuda del FEPC. ChatGPT

Aunque la gasolina registrará disminuciones, el diésel y el ACPM mantendrán sus precios actuales, en 10.984 pesos, debido a la oposición de los transportadores de carga y la necesidad de subsidiar este combustible para el transporte pesado.

Precios de referencia de gasolina en principales ciudades

Los precios promedio del galón de gasolina para algunas ciudades son:

Bogotá: 16.491 pesos

Medellín: 16.412 pesos

Cali: 16.502 pesos

Barranquilla: 16.126 pesos

Cartagena: 16.083 pesos

Montería: 16.333 pesos

Bucaramanga: 16.248 pesos

Villavicencio: 16.591 pesos

Pereira: 16.439 pesos

Manizales: 16.466 pesos

Ibagué: 16.407 pesos

Pasto: 14.247 pesos

Cúcuta: 14.400 pesos

La disminución refleja la fortaleza del peso frente al dólar y la reducción del déficit del FEPC, garantizando que los consumidores paguen un precio más cercano al valor internacional, mientras se mantienen subsidios estratégicos para ciertos combustibles.