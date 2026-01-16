En esta noticia
La región sur de América Latina avanza en un proyecto ferroviario que promete redefinir el transporte, el turismo y la economía local. Se trata de una obra de gran escala que ya se posiciona como una de las iniciativas de infraestructura más relevantes de los últimos años.
La nueva línea busca conectar ciudades históricas, polos productivos y destinos turísticos, ofreciendo un sistema de transporte moderno y sostenible. La propuesta combina tecnología de última generación con un plan estratégico que pretende integrar a miles de usuarios cada año.
Su diseño, impacto y potencial de crecimiento han captado la atención de especialistas, gobiernos y viajeros de toda la región.
Nueva ruta ferroviaria que transformará el desarrollo regional
La obra contempla una red ferroviaria de largo recorrido que atravesará distintos puntos estratégicos del sur del continente. El proyecto incluye estaciones renovadas, trenes de última tecnología y vías aptas para transporte de pasajeros y carga.
El plan prevé trenes con sistemas de control automatizado, mayor eficiencia energética y un diseño pensado para reducir emisiones. De esta forma, la ruta se perfila como un nuevo modelo de movilidad sostenible en América Latina.
Cuál es el recorrido del Tren Maya en 2023
El Tren Maya realiza un recorrido circular por el sureste de México, uniendo la selva, las capitales regionales y la costa del Caribe. El trayecto completo va desde Palenque (Chiapas) en el sur, sube hacia Campeche y Mérida (Yucatán), continúa hacia la Riviera Maya, pasando por Cancún, Playa del Carmen y Tulum (Quintana Roo) y desciende hasta Chetumal, cerca de la frontera con Belice.
Desde allí, el tren regresa hacia el interior de la península para volver al punto de conexión con Escárcega (Campeche) y cerrar nuevamente el circuito en dirección a Palenque.
Qué metas busca la obra ferroviaria
El proyecto también busca modernizar la infraestructura existente y fomentar nuevas oportunidades de inversión.
El desarrollo de la nueva ruta responde a múltiples necesidades regionales. Entre las prioridades destacan:
- Impulsar el turismo conectando zonas de alto valor cultural y natural.
- Mejorar el transporte interno para facilitar el traslado de miles de usuarios.
- Favorecer la economía regional, permitiendo el movimiento de mercancías de forma rápida y segura.
- Reducir tiempos de viaje, integrando áreas hasta ahora desconectadas.
Descubre cómo lucirá la megaobra ferroviaria al ser inaugurada
Al finalizar, la ruta proporcionará una experiencia contemporánea, confortable y visualmente atractiva. Los trenes estarán equipados con asientos ergonómicos, ventanas panorámicas, conexión Wi-Fi y sistemas de climatización avanzados. Las estaciones contarán con áreas comerciales, espacios accesibles y zonas de información turística digitalizada.
Los paisajes del sur de América Latina constituirán uno de los principales atractivos del trayecto, con secciones que atravesarán selvas, centros históricos, áreas rurales y destinos costeros.
- Ramal de carga Poxilá – Mérida: una nueva vía destinada al transporte de mercancías que mejoraría la logística industrial en Yucatán.
- Ramal Poxilá – Hunucmá: ampliación ferroviaria para conectar zonas industriales y centros productivos cercanos.
- Ramal Hunucmá – Progreso: ruta clave para llevar carga directamente al puerto de Progreso, el más importante del estado.
- Extensión internacional hacia Belice: se analiza un nuevo tramo que conectaría Chetumal con territorio beliceño para integrar el tren a destinos turísticos y comerciales de la región.
- Conexión hacia Guatemala: la propuesta incluye continuar la ruta desde Belice o desde el sur de Quintana Roo hasta Guatemala, con el objetivo de fortalecer el corredor cultural maya y potenciar el turismo regional.
- Nuevas estaciones entre Cancún y Playa del Carmen: incorporaciones previstas para optimizar la movilidad local y reducir la congestión vehicular en la zona turística.