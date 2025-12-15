El paro armado atribuido al ELN ha generado ataques armados, explosivos en vías nacionales, amenazas a transportadores y restricciones a la movilidad en varias regiones de Colombia.

La situación de orden público en Colombia se ha visto gravemente afectada en las últimas horas en medio del paro armado que estaría siendo promovido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ataques armados, amenazas a transportadores, explosivos en vías nacionales y restricciones a la movilidad han generado un clima de zozobra que impacta al menos siete departamentos, según reportes preliminares de las autoridades.

Las acciones violentas han obligado a la activación de operativos militares, cierres viales y consejos de seguridad extraordinarios, mientras la población civil enfrenta dificultades para movilizarse y acceder a servicios básicos en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado.

Ataques armados y homicidio de conductor de ambulancia en Norte de Santander

Uno de los hechos más graves se registró en el municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander, donde fue asesinado Agustín Pabón, conductor de una ambulancia, en medio de un ataque armado contra la subestación de Policía de esta población fronteriza. De acuerdo con la información conocida, el homicidio ocurrió mientras se desarrollaba una acción violenta dirigida contra la unidad policial.

Las autoridades atribuyen de manera preliminar el ataque a integrantes del ELN, aunque las investigaciones continúan en curso. En el mismo departamento, organismos de seguridad informaron sobre la desactivación de varios artefactos explosivos instalados en diferentes vías, lo que obligó al cierre preventivo de corredores viales mientras unidades especializadas adelantaban labores de verificación y neutralización de riesgos.

Transporte paralizado y explosión en el peaje La Lizama elevan la tensión

Las consecuencias del paro armado también se han reflejado en la suspensión del transporte intermunicipal. Empresas transportadoras de la provincia de Ocaña y de la región del Catatumbo cancelaron la salida de buses hacia distintos municipios tras recibir amenazas que advertían sobre posibles secuestros de pasajeros y la quema de vehículos, dejando a cientos de ciudadanos sin posibilidad de desplazamiento.

La tensión aumentó tras una fuerte explosión registrada en la madrugada en el peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga. Según los primeros reportes, una motocicleta cargada con explosivos fue detonada luego de que dos hombres intimidaran con un arma de fuego a la funcionaria que se encontraba en el cubículo.

La trabajadora resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial, mientras las autoridades ordenaron el cierre total de la vía y recomendaron el uso de rutas alternas.

Petro pide a los ciudadanos no dejarse paralizar por el miedo pese al paro armado

En medio de la declaratoria de paro armado atribuida al ELN, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente y llamó a la ciudadanía a mantener la normalidad durante la temporada decembrina, pese al clima de tensión y a los recientes hechos violentos registrados en varias regiones del país.

El presidente Gustavo Petro llamó a los ciudadanos a no dejarse paralizar por el miedo y a mantener las actividades propias de la temporada decembrina pese al paro armado.

El mandatario sostuvo que estas acciones no constituyen una amenaza contra gobiernos extranjeros, sino contra Colombia, y aseguró que el Estado no se dejará intimidar por grupos armados ilegales.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado pidió a los colombianos continuar con las celebraciones sin miedo. “Al pueblo de Colombia le solicito en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo. El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”, escribió. Además, reiteró que la orden impartida a la fuerza pública es enfrentar al ELN y garantizar la protección de la población civil en todo el territorio nacional.