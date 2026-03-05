En el ámbito de América Latina, donde los retos geopolíticos, territoriales y de seguridad son permanentes, Brasil se establece como la principal potencia militar de la región. Su ejército no solo se distingue por ser el más numeroso, sino también por ser el mejor financiado y uno de los más modernos, con un aumento constante en las inversiones en tecnología, equipamiento y desarrollo autónomo de defensa. Desde la construcción del primer submarino nuclear de América Latina hasta la fabricación de aviones de combate de última generación, Brasil se posiciona como una fuerza militar capaz de competir con potencias globales. Esta posición le otorga un papel fundamental en la estabilidad regional y le permite proyectar su poder más allá de sus fronteras mediante el establecimiento de una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la presencia territorial en áreas estratégicas. De acuerdo con información proporcionada por The World Factbook de la CIA, Brasil posee más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de individuos, lo que lo posiciona como la fuerza más numerosa de América Latina. Además, se destaca un presupuesto anual destinado a la defensa que, según SIPRI, alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, cifra que supera considerablemente a la de otros países de la región. Este presupuesto permite a Brasil mantener una fuerza terrestre moderna y operativa, compuesta por más de 2.200 vehículos blindados, así como una armada y fuerza aérea en constante proceso de renovación. Asimismo, garantiza un despliegue efectivo en puntos estratégicos como la Amazonía, las fronteras y las regiones marítimas, asegurando así una cobertura nacional robusta. Una de las grandes ventajas estratégicas de Brasil es su capacidad de producción militar nacional: desarrolla aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles con estándares internacionales. La apuesta por la autonomía tecnológica también se refleja en la inversión en innovación: cerca del 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que reduce la dependencia de importaciones y refuerza la autosuficiencia bélica. Según el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha iniciado pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero en su tipo en la región. Brasil ha participado en numerosas misiones de paz de la ONU y tiene influencia directa en organismos como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Su rol como potencia regional se ha consolidado tanto en el terreno militar como en la diplomacia de defensa. De acuerdo con el ranking de Global Firepower 2025, Brasil ocupa el puesto 11 entre las potencias militares del mundo, por encima de naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este posicionamiento no solo se debe al tamaño de su ejército o a su tecnología, sino también a su capacidad logística, presencia territorial y experiencia en operaciones multinacionales.