La fruta que ayuda a desintoxicar el cuerpo, según expertos de Harvard. (Fuente: ChatGPT)

La alimentación juega un papel fundamental en el mantenimiento de un sistema digestivo saludable. La correcta eliminación de desechos es esencial para evitar malestares que impactan la calidad de vida.

Especialistas de Harvard Health destacan al mango como una fruta eficaz para mejorar la digestión. Esta fruta tropical, además de ser deliciosa, ofrece importantes beneficios para la salud intestinal.

Su textura jugosa y suave la convierte en una excelente fuente de fibra, un componente clave para una digestión adecuada. La fibra actúa como un limpiador natural del intestino, promoviendo un tránsito intestinal regular y evacuaciones efectivas.

Las propiedades del mango para desintoxicar el cuerpo

El mango contiene fibra soluble que se disuelve en agua, formando una sustancia gelatinosa que facilita el movimiento de los alimentos a través del sistema digestivo. Esto es fundamental para evitar la acumulación de residuos, según los expertos.

Además, esta fruta cuenta con enzimas como la amilasa, que descomponen los almidones y mejoran el proceso digestivo. Esto asegura una absorción eficiente de nutrientes, evitando problemas en el tracto digestivo.

La fruta que ayuda a desintoxicar el cuerpo, según expertos de Harvard. (Fuente: Pexels)

Su alto contenido de agua es otro factor importante, ya que ayuda a prevenir el estreñimiento. La adecuada hidratación suaviza las heces, facilitando su paso. También es rica en antioxidantes, como la vitamina C y carotenoides, que protegen las células del colon de daños por radicales libres.

Cómo incorporar el mango en una dieta diaria

Incorporar el mango en la dieta diaria es fácil. Puede consumirse como un refrigerio saludable, añadirse a ensaladas frescas o utilizarse en batidos nutritivos. Esta información fue compartida por El Tiempo.

Además de sus beneficios digestivos, el mango también es conocido por su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico, gracias a su alto contenido de vitamina C, lo que lo convierte en una excelente opción para mantener la salud general del organismo.