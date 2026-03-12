La estrategia militar de Estados Unidos volvió a centrar la atención internacional tras el despliegue de algunos de sus bombarderos estratégicos más conocidos. Estas aeronaves, utilizadas durante décadas en diferentes conflictos, forman parte del núcleo del poder aéreo del país y se consideran claves dentro de su capacidad de disuasión. En medio de la actual escalada militar en Medio Oriente, Washington decidió movilizar varios bombarderos B‑52 Stratofortress, un modelo histórico que ha sido utilizado en numerosos conflictos desde la segunda mitad del siglo XX. A pesar de su antigüedad, estas aeronaves continúan siendo una pieza central del poder militar estadounidense. La decisión responde a la intención de intensificar operaciones aéreas contra objetivos estratégicos. Desde el Pentágono aseguran que los ataques buscan debilitar instalaciones críticas y demostrar la capacidad operativa del país en escenarios de guerra de gran escala. El B‑52 fue incorporado al servicio militar estadounidense en 1952 durante los años más tensos de la Guerra Fría. Su diseño original tenía como objetivo transportar armamento nuclear a grandes distancias sin necesidad de reabastecimiento intermedio. Con el paso de las décadas, el modelo fue modernizado para adaptarse a nuevos sistemas de combate. Gracias a estas actualizaciones, el avión continúa operando dentro de la fuerza aérea y mantiene un papel relevante en las misiones estratégicas del país. Uno de los factores que explica su permanencia en servicio es la capacidad de carga que posee este bombardero estratégico: Estas características lo convierten en una de las plataformas de ataque más potentes dentro del arsenal estadounidense. El B‑52 también se ha consolidado como una de las aeronaves más utilizadas en la historia militar moderna de Estados Unidos: Actualmente quedan 58 unidades activas de este modelo dentro de la fuerza aérea estadounidense. A pesar de ser uno de los diseños más antiguos aún operativos, el B‑52 continúa siendo considerado un elemento clave dentro de la triada nuclear del país, el sistema que permite lanzar armamento nuclear por aire, tierra y mar.