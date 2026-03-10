En Colombia, el servicio militar es una obligación legal para los hombres al cumplir la mayoría de edad. Cada año, miles de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, un trámite que determina si prestarán servicio en las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si deben cumplir con otros requisitos establecidos por la ley. La normativa vigente establece que los ciudadanos deben aclarar su situación militar desde los 18 años. Este proceso es supervisado por instituciones como el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades de seguridad del Estado, que organizan las convocatorias y verifican quiénes deben incorporarse. Actualmente, el servicio militar en el país está regulado por la Ley 1861 de 2017, que modernizó el sistema de reclutamiento, estableció nuevas compensaciones económicas y definió excepciones para determinados grupos de ciudadanos. En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, proceso que determina si deben incorporarse al servicio o si aplican a alguna de las exenciones establecidas por la ley. Las mujeres no están obligadas a realizarlo, aunque pueden hacerlo de manera voluntaria si desean incorporarse a las fuerzas militares o a programas de apoyo institucional. Las convocatorias suelen realizarse de manera periódica y están dirigidas a jóvenes de determinadas cohortes de nacimiento. La duración del servicio militar depende del perfil del conscripto. En la mayoría de los casos, los jóvenes que terminaron el colegio prestan servicio durante 12 meses, mientras que quienes no cuentan con el título de bachiller pueden cumplir un periodo de hasta 18 meses. Durante ese tiempo, los soldados realizan labores de apoyo a las Fuerzas Armadas, que incluyen tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diferentes regiones del país. En los últimos años el Estado colombiano incrementó los beneficios económicos para quienes cumplen con esta obligación. Los jóvenes que prestan servicio reciben una bonificación mensual que actualmente se acerca al valor de un salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio. Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento y apoyo para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios buscan reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y mejorar las condiciones de quienes se incorporan a las fuerzas militares. La legislación colombiana contempla diversas excepciones que permiten a algunos ciudadanos quedar exentos del servicio militar. Entre estos casos se encuentran personas con discapacidades físicas o condiciones médicas que les impidan cumplir con las exigencias del servicio. También pueden quedar exentos los hombres casados o con hijos, quienes sostienen económicamente a sus padres o hermanos, miembros de comunidades indígenas que viven en sus territorios y religiosos que hacen parte de instituciones reconocidas. En algunas situaciones, los ciudadanos pueden pagar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin prestar servicio.