China y Pakistán están progresando en un acuerdo estratégico de cooperación naval. Se estima que la nación asiática recibirá ocho submarinos de la clase Hangor, lo que representa una inversión aproximada de 5.000 millones de dólares, según informes de defensa, con el objetivo de reforzar la seguridad marítima en el Océano Índico. De acuerdo con el almirante Naveed Ashraf, jefe de la Armada pakistaní, este acuerdo es fundamental para el fortalecimiento de la colaboración entre ambas naciones en el ámbito naval. La cooperación en este sector es crucial para enfrentar los desafíos de seguridad en la región. El almirante Ashraf subrayó que los primeros cuatro submarinos serán fabricados en China, mientras que los restantes se ensamblarán en Pakistán, lo que incrementará la capacidad técnica del país. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la patrulla del Mar Arábigo y el océano Índico, así como fortalecer la presencia regional ante desafíos estratégicos. Adicionalmente a los submarinos, Pakistán está incorporando fragatas Tipo 054A/P, las cuales desempeñan un papel fundamental en la seguridad marítima regional. Estas embarcaciones multifuncionales están dotadas de sistemas de armas y sensores avanzados, lo que consolida la capacidad operativa de la Armada pakistaní. El acuerdo, en este marco, incluye: