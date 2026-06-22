Escrutinio presidencial entra en su fase decisiva: CNE definiría este miércoles al ganador oficial.

El proceso electoral colombiano aún no está cerrado oficialmente. Mientras avanza el escrutinio, surgen cuestionamientos por resultados inusuales en algunas mesas de votación.

Iván Cepeda reconoce la derrota, pero anuncia la impugnación de 33.000 mesas en una elección histórica

El futuro político de Colombia para el período 2026-2030 sigue pendiente de una decisión clave. Aunque el preconteo de la segunda vuelta presidencial mostró una ventaja para Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, la elección aún no tiene un ganador oficial , ya que el único resultado con validez jurídica será el que entregue el escrutinio nacional encabezado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con una diferencia estrecha entre ambos candidatos, el país permanece atento al avance de la revisión de actas y formularios electorales. De acuerdo con versiones conocidas en las últimas horas, el CNE tendría previsto consolidar y entregar el resultado definitivo durante este miércoles, un paso que permitiría oficializar al presidente electo de Colombia.

Entre tanto, el debate político se ha intensificado por la aparición de mesas de votación en las que Iván Cepeda obtuvo concentraciones de sufragios cercanas o incluso equivalentes al 100%, especialmente en varios puestos instalados en el municipio de Almaguer, Cauca.

¿Qué es el escrutinio y por qué define al próximo presidente de Colombia?

El escrutinio es el procedimiento legal mediante el cual las autoridades electorales verifican y consolidan los votos depositados en las urnas. A diferencia del preconteo, que solo tiene un carácter informativo, el escrutinio revisa físicamente las actas electorales y resuelve las reclamaciones presentadas por campañas, testigos y partidos políticos.

Por esa razón, los datos divulgados la noche de la elección no constituyen una declaratoria oficial . El resultado definitivo únicamente surge cuando las comisiones escrutadoras concluyen su trabajo y el Consejo Nacional Electoral certifica la votación nacional.

Escrutinio presidencial entra en su fase decisiva: CNE definiría este miércoles al ganador oficial. Mario Caicedo/EFE

En esta elección, la relevancia del proceso es aún mayor debido a la reducida diferencia registrada entre los dos aspirantes presidenciales.

¿Cuándo entregará el CNE los resultados oficiales de las elecciones 2026?

Las versiones conocidas durante las últimas horas apuntan a que el Consejo Nacional Electoral tendría previsto concluir la consolidación de resultados este miércoles.

Una vez finalice esa etapa, el organismo electoral podrá emitir la declaratoria oficial del presidente electo para el período 2026-2030. A partir de ese momento, el resultado adquiere plena firmeza jurídica, salvo que posteriormente se presenten demandas ante las instancias competentes.

La expectativa es máxima debido a que millones de colombianos esperan conocer si el resultado preliminar se mantiene o si el escrutinio introduce modificaciones relevantes en la votación final.

¿Por qué generan polémica algunas mesas de votación en Cauca?

Mientras avanza el conteo oficial, diferentes sectores políticos han puesto la atención sobre varios puestos de votación ubicados en Almaguer, Cauca, donde Iván Cepeda obtuvo porcentajes extraordinariamente altos.

En algunos casos, los reportes muestran mesas donde el candidato recibió la totalidad de los votos válidos registrados. Situaciones similares fueron reportadas en sectores como El Tablón, Gonzalo, El Hato, Marmato y algunas mesas de La Herradura.

Aunque una alta concentración de votos no constituye por sí sola una irregularidad, estos resultados han alimentado el debate político y las solicitudes de revisión detallada por parte de distintos actores electorales.

Precisamente, el objetivo del escrutinio es verificar que cada acta corresponda fielmente a los votos depositados por los ciudadanos y corregir cualquier inconsistencia detectada durante el proceso.

¿Puede el escrutinio cambiar el resultado del preconteo?

Sí. Aunque históricamente las diferencias entre preconteo y escrutinio suelen ser reducidas, la legislación colombiana contempla la posibilidad de modificaciones cuando aparecen errores de digitación, inconsistencias en formularios o reclamaciones procedentes.

En elecciones con márgenes estrechos, cada ajuste adquiere una importancia significativa. Por ello, expertos electorales han insistido en que ningún candidato puede ser considerado oficialmente ganador hasta que concluya la totalidad del proceso.

La revisión incluye formularios E-14, actas físicas, reclamaciones de las campañas y demás documentos electorales utilizados durante la jornada.

¿Qué pasará después de que el CNE anuncie al presidente electo?

Una vez el Consejo Nacional Electoral oficialice los resultados, Colombia conocerá formalmente quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

No obstante, la normativa permite que ciudadanos, partidos o campañas interpongan demandas ante la jurisdicción competente si consideran que existen fundamentos jurídicos para cuestionar el resultado.

Mientras eso ocurre, el país continúa siguiendo minuto a minuto el avance del escrutinio, un proceso que definirá de manera definitiva quién ocupará la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2026.

¿Quién va ganando las elecciones presidenciales según el último preconteo?

El más reciente reporte preliminar ubicó a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con más de 12,9 millones de votos, seguido por Iván Cepeda con más de 12,7 millones de sufragios.

La diferencia registrada fue inferior al 1%, uno de los márgenes más ajustados de los últimos procesos presidenciales en Colombia, razón por la cual el escrutinio nacional se convirtió en el centro de atención política y electoral del país.