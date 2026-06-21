Resultados Elecciones 2026: a qué hora se conoce el ganador y futuro presidente de Colombia.

Elecciones 2026 en Colombia: ¿hasta qué hora es la Ley Seca?

Las urnas en Colombia cerraron a las 4:00 p. m. de este domingo 21 de junio y, desde ese minuto, empezó el conteo. La pregunta que se hacen millones de ciudadanos en las elecciones presidenciales es a qué hora se sabrá quién es el presidente electo.

La Registraduría Nacional ya divulgó los primeros boletines pocos minutos después del cierre, aunque la tendencia firme llegaría más tarde en la noche. Todo depende de la velocidad con la que reporten las mesas de todo el país.

A qué hora se sabrá el ganador: la franja entre las 6:30 y las 7:00 p. m.

El registrador nacional, Hernán Penagos, anticipó que unas dos horas y media después del cierre habría datos concluyentes, es decir, hacia las 6:30 p. m. Cerca de las 7:00 p. m. se tendría un consolidado total del preconteo de la segunda vuelta.

Los primeros datos se publican apenas cierran las mesas y se actualizan durante la tarde a medida que avanza la votación escrutada. Son cifras preliminares, pero suelen marcar con claridad hacia dónde se inclina el resultado.

El operativo electoral incluye a más de 400.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el país. Shutterstock

Preconteo y escrutinio: por qué el resultado oficial llega después

El preconteo es la divulgación rápida de lo que reportan los jurados de votación; es informativo y no tiene validez jurídica. Por eso puede presentar variaciones menores mientras se consolidan todas las mesas.

El escrutinio, en cambio, es el conteo oficial que revisan y consolidan las comisiones escrutadoras, y es el que define el resultado con validez legal; se adelanta en los días siguientes.

Dónde y cómo seguir los resultados en vivo

Estos son los datos y canales oficiales de la jornada:

Cierre de urnas : 4:00 p. m. en todo el país (votación de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.).

Primer boletín del preconteo : minutos después del cierre.

Tendencia clara : hacia las 6:30 p. m.; consolidado total cerca de las 7:00 p. m.

Canales oficiales: portal de la Registraduría, la app “Elecciones Presidenciales 2026” y el chatbot institucional.

La Registraduría pidió seguir únicamente fuentes oficiales y no compartir supuestos resultados antes de los boletines, ante la circulación de información falsa sobre horarios y conteos.