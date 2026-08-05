La auditoría del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) aseguró que no encontró pruebas de fraude, manipulación de resultados ni alteraciones en el software utilizado durante las elecciones en Colombia, tras analizar distintos componentes del sistema electoral.

La auditoría realizada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) concluyó que el proceso electoral colombiano se desarrolló de acuerdo con la normativa vigente y los estándares internacionales. El equipo encargado de la revisión aseguró que no encontró pruebas de fraude, manipulación de resultados o fallas que pudieran afectar la voluntad de los ciudadanos.

Las conclusiones fueron presentadas por Alejandro Tulio, representante del grupo auditor, quien explicó que el análisis incluyó diferentes etapas del proceso electoral, desde los mecanismos previos a la jornada de votación hasta los sistemas utilizados para el conteo y la consolidación de los resultados.

El informe tomó relevancia luego de los cuestionamientos públicos realizados por Gustavo Petro sobre la elección de Abelardo de La Espriella. Frente a esas dudas, el equipo técnico afirmó que las verificaciones realizadas no encontraron indicios de irregularidades ni intervenciones que comprometieran la transparencia del proceso.

Capel confirmó que no encontró fraude en las elecciones de Colombia

Según explicó Alejandro Tulio, la auditoría aplicó distintos métodos técnicos y estadísticos para revisar el funcionamiento del sistema electoral colombiano. El equipo analizó los procesos mesa por mesa con el objetivo de identificar posibles comportamientos anómalos o señales de alteración en los resultados.

El representante de Capel señaló que se utilizaron siete metodologías estadísticas diferentes y que todas arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados. De acuerdo con sus declaraciones, no existieron elementos que permitieran sostener la hipótesis de un fraude electoral o una manipulación organizada del proceso.

Auditoría electoral revisó software, biometría y escrutinio en Colombia

La revisión realizada por Capel abarcó diez componentes fundamentales del sistema electoral, entre ellos el sorteo de jurados, los kits electorales, la plataforma Infovotantes, los mecanismos biométricos, el preconteo, el escrutinio final y la digitalización de formularios como los E14 y E11.

Para llevar adelante la evaluación participaron alrededor de 230 especialistas, entre ingenieros y expertos en procesos electorales. El grupo verificó el funcionamiento de las herramientas utilizadas antes, durante y después de las elecciones para determinar si cumplían con la legislación colombiana y las prácticas internacionales.

La auditoría del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) aseguró que no encontró pruebas de fraude, manipulación de resultados ni alteraciones en el software utilizado durante las elecciones en Colombia, tras analizar distintos componentes del sistema electoral. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

Capel descartó manipulación del software electoral durante las elecciones

Uno de los principales puntos analizados por la auditoría fue la seguridad del software utilizado en el proceso electoral. Alejandro Tulio explicó que los sistemas informáticos fueron examinados mediante protocolos técnicos que permiten detectar modificaciones, accesos no autorizados o comportamientos irregulares.

El auditor indicó que cualquier cambio en el software deja registros digitales que pueden ser rastreados mediante las bitácoras del sistema. Tras revisar esa información, aseguró que no encontraron evidencias de alteraciones internas o externas que pudieran modificar los resultados electorales.

Auditoría negó ataques externos contra los sistemas electorales colombianos

Frente a las versiones que planteaban una posible intervención extranjera o una intrusión informática, el equipo de Capel aseguró que no detectó accesos indebidos en las plataformas utilizadas por las autoridades electorales.

Tulio explicó que el software fue sometido a un proceso de congelamiento antes de la elección, acompañado por representantes de distintos sectores políticos. Este mecanismo permitió establecer una referencia informática que habría evidenciado cualquier cambio posterior en los sistemas.

¿Cuál fue la conclusión de la auditoría de Capel sobre las elecciones?

Tras finalizar la evaluación, Capel sostuvo que los resultados obtenidos reflejan la decisión expresada por los votantes y que no se encontraron elementos que pusieran en duda la integridad del proceso electoral colombiano.

Alejandro Tulio afirmó que la auditoría permitió confirmar el correcto funcionamiento de los componentes revisados y descartó la existencia de manipulaciones sistemáticas, irregularidades informáticas o acciones destinadas a modificar los resultados de las elecciones.