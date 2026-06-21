Resultados Elecciones 2026: a qué hora se conoce el ganador y futuro presidente de Colombia

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se realiza este domingo 21 de junio y millones de ciudadanos están llamados a las urnas para escoger al próximo jefe de Estado. En esta oportunidad, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el aspirante del oficialismo Iván Cepeda protagonizan la contienda que definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

A diferencia de lo que ocurre en la primera vuelta, la regla para ganar la Presidencia en esta instancia es mucho más sencilla. No existe un porcentaje mínimo obligatorio ni un umbral especial que deba alcanzar alguno de los candidatos. El vencedor será quien obtenga más votos válidos que su rival al cierre del escrutinio.

¿Con cuántos votos se gana la segunda vuelta presidencial en Colombia 2026?

En la segunda vuelta presidencial no se exige alcanzar el 50 % más uno de los votos. La Constitución colombiana establece que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos frente a su contendor.

Esto significa que la diferencia puede ser mínima. Incluso un solo voto de ventaja es suficiente para definir al ganador de la elección presidencial.

Por esa razón, cada sufragio adquiere una importancia determinante en una jornada donde no existe margen para una tercera ronda electoral entre candidatos.

Elecciones en Colombia 2026: cuántos votos necesita un candidato para ganar hoy. Mario Caicedo/EFE

¿Qué porcentaje de votos necesita un candidato para ser presidente de Colombia?

En términos prácticos, no hay un porcentaje específico que garantice la victoria en segunda vuelta. El requisito fundamental es superar al otro candidato en número de votos válidos.

Si uno de los aspirantes obtiene el 50,1 %, el 51 % o cualquier porcentaje superior al de su rival, será proclamado presidente de la República. Lo que determina el resultado final es la mayoría simple y no una mayoría absoluta.

Esta es una de las diferencias más importantes frente a la primera vuelta presidencial, donde sí se requiere superar el umbral del 50 % más un voto para evitar una nueva elección.

¿El voto en blanco puede ganar en la segunda vuelta presidencial?

El voto en blanco tiene un tratamiento distinto dependiendo de la etapa electoral.

En una primera vuelta presidencial, si el voto en blanco llegara a obtener la mayoría requerida, sería necesario convocar una nueva elección con candidatos diferentes a los que participaron inicialmente.

Sin embargo, en una segunda vuelta el escenario cambia completamente. El voto en blanco no tiene efectos jurídicos sobre el resultado final de la elección presidencial.

Por lo tanto, aunque una cantidad significativa de ciudadanos marque esta opción en el tarjetón, la Presidencia será ocupada por uno de los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta. El ganador será quien consiga más votos válidos entre los dos contendores.