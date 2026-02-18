El Gobierno de Colombia definió el calendario oficial de días festivos, que incluye el traslado de varias conmemoraciones religiosas para favorecer los fines de semana largos. Estas fechas no solo tienen un valor simbólico, sino que también influyen en la organización laboral, bancaria y educativa en todo el país. Con la llegada de marzo, muchas personas comenzaron a revisar el cronograma para saber cuándo habrá descanso obligatorio y cómo impactará en la rutina semanal. Entre esas fechas se encuentra una de las celebraciones tradicionales más importantes del calendario religioso. En ese contexto, el lunes 23 de marzo aparece marcado como jornada no laborable, lo que dará lugar a un fin de semana extra largo para trabajadores y estudiantes, sin necesidad de pedir días adicionales. El feriado del lunes 23 de marzo corresponde al Día de San José, una celebración que originalmente se conmemora cada 19 de marzo, pero que en Colombia se traslada al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani. Esta normativa busca concentrar los descansos en lunes para estimular el turismo interno y la actividad económica. Como ocurre con otros festivos trasladables, la fecha no cambia su significado religioso, pero sí su impacto práctico, ya que permite extender el descanso desde el sábado hasta el lunes inclusive. Por este motivo, el feriado no se considera una decisión nueva, sino parte del esquema vigente desde hace décadas. Durante esta jornada no habrá actividad laboral en la mayoría de los sectores públicos y privados. Bancos, oficinas estatales y establecimientos educativos ajustarán su funcionamiento al calendario oficial, aunque los servicios esenciales y canales digitales seguirán operando. El fin de semana largo por el Día de San José implicará el cierre de sucursales bancarias y oficinas públicas durante el lunes. No se podrán realizar trámites presenciales que requieran atención en ventanilla, por lo que se recomienda planificar pagos y gestiones con anticipación. A pesar de ello, las entidades financieras mantendrán activos sus canales electrónicos, como cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas de banca digital. Esto permitirá realizar transferencias, pagos y consultas sin inconvenientes durante el feriado. El descanso extendido también suele reflejarse en un mayor movimiento turístico interno, especialmente en destinos cercanos a las principales ciudades. Hoteles, transporte y comercios vinculados al ocio ajustan sus horarios para atender la demanda propia de un fin de semana XL. De acuerdo con el calendario oficial, estas son algunas de las fechas que también se trasladan al lunes cuando no coinciden con ese día: