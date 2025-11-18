El calendario oficial confirma un nuevo puente festivo que impulsará el turismo y el descanso en todo el país (Fuente: archivo).

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para el lunes 17: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria

El país se alista para un nuevo fin de semana largo tras el receso del lunes 17 de noviembre, correspondiente a la Independencia de Cartagena.

Según el calendario de festivos vigente, el siguiente descanso oficial llegará con el Día de la Inmaculada Concepción, que este año se celebrará el lunes 8 de diciembre, creando así un puente de tres días que marca la recta final del calendario laboral y escolar.

Este feriado, uno de los de mayor tradición en Colombia, suele activar viajes cortos, celebraciones religiosas y un incremento significativo en reservas de hoteles, transporte intermunicipal y actividades de temporada.

Las regiones con mayor flujo turístico —como Antioquia, el Eje Cafetero, Boyacá y la Costa Caribe— ya reportan consultas adelantadas para el puente que abrirá oficialmente la temporada decembrina.

¿Cuál es el próximo festivo en Colombia después del 17 de noviembre?

El calendario oficial confirma que el próximo feriado nacional será el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. La fecha, que no se traslada por la Ley Emiliani al coincidir naturalmente con un lunes, generará un puente festivo de tres días del 6 al 8 de diciembre, ideal para quienes buscan una última escapada antes del cierre del año.

El próximo puente festivo en Colombia será el del lunes 8 de diciembre, una fecha que ya genera movimiento en el sector turístico.

¿Por qué el 8 de diciembre es considerado un puente clave para los colombianos?

El 8 de diciembre es una de las celebraciones religiosas más arraigadas del país y marca el inicio de las actividades previas a Navidad.

Además, al tratarse de un lunes festivo, se convierte en un fin de semana largo estratégico para el comercio y el turismo interno. Agencias de viajes, aerolíneas y operadores de transporte suelen registrar aumentos en ventas, mientras que ciudades como Medellín y Cali aprovechan la fecha para eventos culturales y actividades públicas.

¿Cómo será el último tramo de festivos del 2025 en Colombia?

El cierre del año quedará marcado por dos fechas clave:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (puente festivo).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (sin puente, pero con descanso nacional).

Con este panorama, Colombia tendrá un fin de semana XL en diciembre que dará respiro a trabajadores y estudiantes antes del periodo de vacaciones de fin de año.

¿Qué sigue en el calendario de festivos tras el 8 de diciembre?

Aunque el 25 de diciembre es el siguiente feriado del año, su ubicación en jueves no generará puente festivo. Sin embargo, muchas empresas ajustan horarios y turnos para facilitar el cierre de año, mientras que instituciones educativas ya estarán en su periodo de vacaciones.