Colombia ya tiene confirmado cuál será el próximo feriado nacional antes de terminar 2025. Se trata del Día de la Inmaculada Concepción, una fecha tradicional del calendario religioso y laboral del país que este año caerá en lunes 8 de diciembre, por lo que habilita un descanso de tres días seguidos.

Con la recta final del año en marcha, muchas personas se preguntan cuándo llega el siguiente fin de semana largo y qué días festivos quedan disponibles para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente una pausa en la rutina. En este tramo del calendario, diciembre concentra el último puente amplio de 2025.

Atención: cuándo es el próximo feriado en Colombia

El feriado del 8 de diciembre conmemora la devoción católica por la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A diferencia de otras fechas que se trasladan para crear “puentes”, esta celebración es de día fijo y en 2025 coincide naturalmente con un lunes, lo que deja un fin de semana extendido entre el sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre.

Nuevo feriado en Colombia. (Fuente: archivo)

En la práctica, ese descanso suele impactar en actividades cotidianas como trámites, atención en entidades y horarios comerciales. La mayoría de oficinas públicas y bancos no abre ese lunes, mientras que los servicios digitales y cajeros automáticos continúan operando con normalidad.

Qué feriados quedan antes de que termine 2025

Luego del puente de la Inmaculada Concepción, a Colombia le restará solo un festivo más en el año. Por eso, este lunes 8 de diciembre se perfila como la última gran oportunidad de descanso prolongado del calendario nacional.

Los últimos festivos de 2025 en Colombia

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (fin de semana largo).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado sin puente oficial).

Con este cierre de calendario, diciembre queda marcado por un puente clave para quienes planean moverse dentro del país o adelantar celebraciones familiares antes de las fiestas de fin de año.