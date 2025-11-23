En esta noticia
Colombia ya tiene confirmado cuál será el próximo feriado nacional antes de terminar 2025. Se trata del Día de la Inmaculada Concepción, una fecha tradicional del calendario religioso y laboral del país que este año caerá en lunes 8 de diciembre, por lo que habilita un descanso de tres días seguidos.
Con la recta final del año en marcha, muchas personas se preguntan cuándo llega el siguiente fin de semana largo y qué días festivos quedan disponibles para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente una pausa en la rutina. En este tramo del calendario, diciembre concentra el último puente amplio de 2025.
Atención: cuándo es el próximo feriado en Colombia
El feriado del 8 de diciembre conmemora la devoción católica por la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A diferencia de otras fechas que se trasladan para crear “puentes”, esta celebración es de día fijo y en 2025 coincide naturalmente con un lunes, lo que deja un fin de semana extendido entre el sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre.
En la práctica, ese descanso suele impactar en actividades cotidianas como trámites, atención en entidades y horarios comerciales. La mayoría de oficinas públicas y bancos no abre ese lunes, mientras que los servicios digitales y cajeros automáticos continúan operando con normalidad.
Qué feriados quedan antes de que termine 2025
Luego del puente de la Inmaculada Concepción, a Colombia le restará solo un festivo más en el año. Por eso, este lunes 8 de diciembre se perfila como la última gran oportunidad de descanso prolongado del calendario nacional.
Los últimos festivos de 2025 en Colombia
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (fin de semana largo).
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado sin puente oficial).
Con este cierre de calendario, diciembre queda marcado por un puente clave para quienes planean moverse dentro del país o adelantar celebraciones familiares antes de las fiestas de fin de año.