El transporte moderno ha alcanzado un hito significativo con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este proyecto, situado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano. La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 después de un periodo de construcción de siete años. Su desarrollo implicó una inversión de 7.800 millones de dólares y fusiona una arquitectura inspirada en el estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa de Chongqing. Con una superficie de más de 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos equipados con puertos USB, así como restaurantes, tiendas y pantallas digitales que abarcan cada sector del complejo. La arquitectura de la estación es un reflejo de la fusión entre naturaleza e innovación que distingue a Chongqing. Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Dispone de 15 plataformas y 29 vías, organizadas de tal manera que se minimiza la congestión incluso durante las horas pico. Desde la estación, es factible trasladarse hacia ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín, en trayectos que varían entre seis y ocho horas. Asimismo, se establecen conexiones entre las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje fundamental del sistema ferroviario chino.