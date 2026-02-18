Bogotá ha dado inicio formal al proceso de construcción de un nuevo estadio de fútbol que sustituirá al emblemático Nemesio Camacho El Campín. La ciudad se compromete a desarrollar una infraestructura de vanguardia, equipada con tecnología alemana, que tiene como objetivo convertirse en uno de los espacios deportivos y culturales más sofisticados de América Latina. La edificación es parte de un proyecto integral que ampliará la capacidad del recinto y transformará la zona en un centro de entretenimiento, cultura y deporte. Se anticipa que la construcción proporcione miles de empleos directos e indirectos, además de fomentar la reactivación económica del sector. El Distrito ha confirmado el inicio del proyecto para la construcción de un estadio completamente nuevo en el mismo complejo donde actualmente opera El Campín. La obra se llevará a cabo bajo un modelo de Asociación Público-Privada, lo que permitirá el desarrollo de un recinto moderno sin interrumpir las actividades deportivas y de espectáculos que se realizan en el estadio existente. Para minimizar el impacto, las primeras etapas se ejecutarán en áreas aledañas, como las canchas externas, mientras El Campín continúa en funcionamiento. Una vez que se complete el nuevo escenario, el estadio actual será demolido para finalizar la transformación del complejo. El nuevo estadio contará con una capacidad para 50.000 espectadores, zonas premium, accesos eficientes, espacios comerciales, servicios gastronómicos, hotelería y áreas recreativas. Incorporará tecnología alemana en sistemas como la cubierta, la acústica, la iluminación y la grama híbrida, lo que permitirá la realización de eventos de gran envergadura con estándares comparables a los de estadios europeos. Además de los espacios deportivos, el proyecto incluirá un auditorio diseñado para albergar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, transformando el recinto en un centro cultural multifuncional. De acuerdo con el cronograma oficial, la construcción dará inicio en marzo de 2026. El plan contempla obras por etapas que permitirán mantener abiertos los accesos actuales y continuar con partidos, conciertos y espectáculos mientras avanza la construcción. La entrega del nuevo estadio está prevista para finales de 2027, momento en el que Bogotá contará con una infraestructura moderna adaptada a las necesidades deportivas y escénicas actuales. Tras su inauguración, se procederá a la demolición del estadio vigente.