La incertidumbre alrededor de Iván Cepeda y su eventual presencia en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo volvió a extenderse, luego de que un movimiento inesperado de la Procuraduría alterara los tiempos previstos en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo que parecía una jornada decisiva terminó convirtiéndose en una nueva pausa dentro de un proceso clave para las Elecciones 2026. El caso venía avanzando hacia un desempate por parte de conjueces designados tras la falta de una mayoría calificada en la Sala Plena. Sin embargo, la intervención de un agente especial cambió el panorama y abrió la puerta a una revisión adicional del expediente, retrasando una definición que impacta directamente el tablero político del oficialismo. Cuando se esperaba que los conjueces resolvieran la controversia este miércoles, la Procuraduría notificó al CNE la designación de un funcionario de alto nivel para intervenir en el trámite. La medida obliga a que el nuevo delegado analice la ponencia elaborada por los magistrados que respaldan la permanencia de Cepeda en la consulta y emita un concepto técnico, favorable o no. El documento oficial ordena “Designar al Viceprocurador General de la Nación, para que intervenga en la actuación adelantada en el Consejo Nacional Electoral en el marco de la solicitud de revocatoria de inscripción del ciudadano Iván Cepeda Castro para participar en la consulta interpartidista Frente por la Vida”, lo que en la práctica introduce una etapa adicional antes de la votación definitiva. El retraso se suma a un antecedente clave: en la sesión previa del CNE no se alcanzaron los seis votos necesarios para adoptar una decisión vinculante. El resultado dejó el expediente en manos de conjueces, luego de un empate que evidenció la división interna del organismo electoral frente a la candidatura. En ese contexto, y tras la salida del proceso de dos abogados por impedimentos, el sorteo designó como conjueces al exmagistrado constitucional Alberto Rojas y al jurista Gustavo Martín Coral, quienes estaban llamados a destrabar el caso. No obstante, la intervención de la Procuraduría podría aplazar nuevamente la votación y extender la definición más allá de lo previsto. Mientras tanto, Cepeda ya anticipó públicamente que, en caso de quedar por fuera de la consulta interpartidista del Frente por la Vida, evaluaría competir directamente en la primera vuelta presidencial, una decisión que reconfiguraría las alianzas y estrategias del sector progresista de cara a 2026.