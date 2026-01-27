El Pacto Histórico impulsa la inscripción de Iván Cepeda a la consulta pese a que sigue sin aclararse su situación. (Fuente: archivo)

El Pacto Histórico avanza en los trámites para inscribirse formalmente ante la organización electoral y participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, un mecanismo clave dentro del calendario de las Elecciones 2026. La coalición trabaja en la presentación de los documentos exigidos para habilitar su participación en el proceso.

En este escenario, el movimiento mantiene su intención de postular a Iván Cepeda como precandidato presidencial y que compita con otros aspirantes de sectores afines. La estrategia apunta a que de esa consulta surja un candidato único que represente al bloque en la primera vuelta.

Las dudas jurídicas que rodean la candidatura de Iván Cepeda

La decisión del Pacto Histórico se da pese a que persisten versiones sobre una posible inhabilidad que podría afectar la participación del senador en la consulta. Hasta el momento, esas dudas no han sido resueltas de manera formal por la autoridad electoral.

Desde el ámbito jurídico se advierte que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede emitir un concepto definitivo mientras no se concrete la inscripción oficial del candidato y no se presenten las demandas correspondientes. Por esa razón, cualquier pronunciamiento dependerá de los pasos formales que se surtan en las próximas semanas.

Pedidos al CNE y plazos del calendario electoral

En paralelo, al CNE ya llegaron solicitudes para que se pronuncie sobre la situación de Iván Cepeda, las cuales deberán ser analizadas por los magistrados una vez se cumplan los requisitos legales. Estas peticiones buscan claridad sobre si quienes participaron en consultas previas pueden volver a competir en marzo.

Los partidos y movimientos que manifestaron su intención de participar en la consulta interpartidista tienen plazo hasta el 6 de febrero para inscribir a sus candidatos. Esa fecha será determinante para que el órgano electoral evalúe eventuales impedimentos y defina el alcance de las consultas.

El antecedente que originó el debate

Parte de la discusión se relaciona con la consulta realizada en octubre del año pasado, en la que Iván Cepeda participó en el marco de un proceso interno previo. Distintas entidades de control solicitaron al CNE que aclare si ese antecedente limita o no su participación en la consulta interpartidista de marzo, una definición que será clave para el futuro del Pacto Histórico en la carrera hacia la Presidencia.