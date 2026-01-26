La carrera hacia las Elecciones 2026 sumó un nuevo capítulo político y jurídico tras una solicitud formal del Pacto Histórico al Consejo Nacional Electoral (CNE). El movimiento pidió claridad frente a la participación del senador Iván Cepeda en la consulta prevista para el 8 de marzo, un mecanismo clave dentro del calendario electoral.

La inquietud surge en un contexto de definiciones internas y alianzas, donde las consultas partidistas e interpartidistas se convirtieron en la principal herramienta para escoger candidaturas. En ese escenario, el movimiento busca evitar interpretaciones que limiten la participación de uno de sus principales referentes políticos.

La consulta de octubre y el origen del debate

En la carta dirigida al CNE, los voceros del Pacto Histórico explicaron que la consulta realizada en octubre de 2025 se dio en medio de un proceso de fusión de partidos, que todavía no había culminado formalmente. Según el movimiento, ese ejercicio fue asumido únicamente por el Polo Democrático Alternativo, colectividad que respaldó a Iván Cepeda como precandidato presidencial.

Iván Cepeda se proyecta como uno de los posibles candidatos fuertes de cara a las Elecciones 2026 en Colombia (Fuente: archivo).

El documento sostiene que el objetivo de esa votación interna nunca fue cerrar la puerta a futuras consultas, sino habilitar una precandidatura que pudiera competir posteriormente en el mecanismo de marzo. Bajo ese argumento, el Pacto considera que no existe una incompatibilidad jurídica que impida a Cepeda participar en la consulta interpartidista junto a otras fuerzas del llamado Frente Amplio.

La postura del Pacto Histórico frente al CNE

La comunicación, firmada por congresistas y dirigentes del movimiento, insiste en que todos los partidos que luego conformaron el Pacto Histórico manifestaron oportunamente su intención de acudir a la consulta de marzo. Para la coalición, ese hecho demuestra una voluntad política común de definir un candidato único mediante un proceso amplio y competitivo.

Además, el movimiento recordó que antes de la consulta de octubre se suscribió un acuerdo de voluntades en el que se dejó constancia de que el resultado de ese ejercicio serviría para escoger una precandidatura, no un candidato definitivo. Esa precisión, señalan, permitiría que Cepeda continúe en el camino de las consultas sin vulnerar la normativa electoral vigente.

El pedido al CNE se da mientras circulan conceptos jurídicos que plantean un escenario distinto y advierten que el senador podría quedar por fuera del mecanismo del 8 de marzo. Ante esa posibilidad, el Pacto Histórico busca una definición pronta que despeje dudas y evite impactos en la estrategia electoral rumbo a la Presidencia de la República.