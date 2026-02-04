Tras una reunión de más de dos horas en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro habló en exclusiva con Caracol Radio sobre los resultados del encuentro con Donald Trump.

Tras más de dos horas de conversación en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro calificó con un “nueve” su reunión con Donald Trump, un encuentro que, según explicó, permitió destrabar diferencias y abrir un canal directo de entendimiento entre ambos gobiernos. La cita, realizada este martes 3 de febrero, abordó temas clave como la reactivación económica de Venezuela, la transición energética y la lucha contra el narcotráfico.

En entrevista exclusiva con Julio Sánchez Cristo para Caracol Radio, el mandatario colombiano aseguró que las contradicciones que percibía a través de la prensa y las redes sociales no se reflejaron en el diálogo cara a cara. Por el contrario, destacó un ambiente de respeto y cooperación, en el que incluso se compartió “un rico tinto colombiano”.

La reunión contó con delegaciones de alto nivel de ambos países. Por Colombia asistieron la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Del lado estadounidense participaron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador por Ohio Bernie Moreno, una presencia que fue considerada estratégica para el futuro de la relación bilateral.

¿Qué balance dejó la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca?

El presidente Petro aseguró que el encuentro superó las expectativas iniciales y se desarrolló al más alto nivel. Según explicó, el diálogo permitió exponer distintas visiones y enriquecer el intercambio entre ambos gobiernos, con una agenda centrada en economía, energía y seguridad regional.

El mandatario destacó que Trump comprendió sus planteamientos, especialmente aquellos vinculados con la reactivación económica de Venezuela a través de Colombia. Petro sostuvo que el entendimiento alcanzado abre la puerta a nuevas formas de cooperación, en un contexto marcado por desafíos compartidos en la región.

Petro reveló detalles del encuentro con Trump y planteó cooperación regional contra el narcotráfico.

¿Cómo plantea Petro reactivar la economía venezolana desde Colombia?

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la transición energética. Petro expuso el potencial de La Guajira y de América del Sur para la generación de energías limpias, y explicó cómo la energía colombiana podría fortalecer el occidente de Venezuela, permitiendo un uso más eficiente de su gas y evitando que se queme en antorchas.

Además, mencionó la posibilidad de refinar petróleo liviano en Barrancabermeja y exportarlo a través de puertos colombianos. De acuerdo con el jefe de Estado, esta articulación energética podría convertirse en un motor de reactivación para Venezuela, al tiempo que consolidaría a Colombia como un eje estratégico en la región.

Petro destacó avances tras su reunión con Trump y presentó plan energético y antidrogas. EFE / @infopresidencia

¿Qué propuesta hizo Petro para combatir el narcotráfico y transformar el Catatumbo?

Durante el encuentro, el presidente colombiano planteó coordinar acciones de inteligencia, policía y fuerzas armadas con el gobierno venezolano para transformar el Catatumbo, una zona hoy dominada por cultivos de coca, en una región productora de alimentos y agroindustria. La iniciativa busca enfrentar a los grupos que se oponen a ese cambio, responsables —según señaló— de la muerte de más de 200 campesinos durante su gobierno.

Petro también reveló la posibilidad de una operación conjunta entre los ejércitos de Colombia y Venezuela para perseguir a los cabecillas del ELN que permanecen en territorio venezolano. A estos actores los señaló como quienes más afectan la seguridad del país, al estar, según sus palabras, subordinados al narcotráfico.

¿Qué dijo Petro sobre la ‘Paz Total’ y los cultivos de coca?

El mandatario rechazó que el crecimiento del narcotráfico sea consecuencia de su política de ‘Paz Total’. Aseguró que los cultivos de hoja de coca se expandieron con fuerza en 2021, antes de su llegada al poder, y que su administración logró frenar esa tendencia, con una disminución registrada en el último semestre de 2025.

Petro planteó a Trump acciones coordinadas con Venezuela para transformar zonas afectadas por cultivos de coca. Redes Sociales: Gustavo Petro

Petro criticó las erradicaciones forzadas, al considerar que no han sido efectivas y han implicado un gasto innecesario de recursos. En su lugar, defendió las erradicaciones “de raíz”, realizadas por los propios campesinos. Incluso mostró videos al presidente Trump de comunidades afrocolombianas en la frontera con Ecuador que ya avanzan en este proceso, e hizo un llamado a las comunidades rurales para apropiarse de esta estrategia antes de que el territorio sea copado por poderes mafiosos.