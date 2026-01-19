Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella lideran la intención de voto presidencial en Colombia, según encuesta.

El escenario electoral colombiano comienza a mostrar tendencias claras, aunque todavía quedan muchas piezas por encajar. Un reciente sondeo midió no solo la intención de voto, sino también las preocupaciones centrales de los ciudadanos y la percepción sobre el rumbo del país, dejando resultados que llaman la atención por los nombres que aparecen en la parte alta.

Sin adelantar conclusiones definitivas, la encuesta expone una polarización marcada y una distancia considerable entre los dos primeros lugares y el resto de los aspirantes. El estudio también revela un electorado que, si bien demanda cambios profundos, mantiene dudas sobre quiénes pueden liderarlos.

Más allá de los porcentajes, los datos ofrecen pistas sobre el clima político, los liderazgos con mayor recordación y los temas que hoy pesan con fuerza en la decisión de los votantes, en un contexto previo a las consultas interpartidistas que marcarán el camino hacia las elecciones presidenciales de 2026.

Intención de voto presidencial en Colombia: Cepeda y De La Espriella al frente

Ante la pregunta sobre a quién votarían los colombianos si las elecciones presidenciales fueran hoy, Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 30%, seguido por Abelardo De La Espriella, quien alcanza un 22%, según la encuesta realizada por GAD3 para RCN. Más atrás aparecen Paloma Valencia con 3% y Juan Manuel Galán con 2%, evidenciando una amplia brecha.

El sondeo también midió un eventual escenario de segunda vuelta presidencial entre los dos candidatos mejor ubicados. En ese caso, Cepeda obtendría el 40% de la intención de voto, mientras que De La Espriella alcanzaría el 32%, un resultado que refuerza la centralidad de ambos nombres dentro del panorama electoral actual.

Encuestas presidenciales 2026: consultas, partidos y preocupaciones ciudadanas

De cara a las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, los resultados muestran comportamientos diferenciados. En la denominada Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia lidera con el 23%, seguida por Vicky Dávila y Juan Manuel Galán con 8% cada uno. En contraste, en la consulta del Pacto Amplio, Iván Cepeda se impone con 34%, mientras que la opción “Ninguno” alcanza un significativo 44%.

El estudio también revela que el Pacto Histórico es hoy el partido con mayor probabilidad de voto (23%), seguido por el Centro Democrático (15%) y el Partido Liberal (7%). En cuanto a las preocupaciones del país, la seguridad encabeza la lista con 64%, seguida por la salud (48%), la corrupción y el empleo (33%). Estos factores explican buena parte del comportamiento del electorado y anticipan que la campaña girará alrededor de liderazgo, orden y cambios estructurales.