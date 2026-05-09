La NASA procede a la supervisión constante del asteroide 2024 YR4, un objeto astronómico cuyo trayecto lo clasifica dentro del conjunto de cuerpos cercanos a la Tierra. Los estudios más recientes han posibilitado la determinación de una fecha específica para un posible impacto, lo que conllevó a la implementación de los protocolos internacionales de defensa planetaria, aunque el riesgo se mantiene en niveles reducidos. Este tipo de vigilancia se enmarca en los programas de investigación científica que buscan prever escenarios inusuales, aunque significativos, basándose en datos obtenidos a lo largo de meses de observación astronómica. A medida que los estudios avanzan, los científicos han conseguido afinar los cálculos orbitales de dicho objeto, lo cual ha permitido descartar escenarios alarmantes y enfocar la atención en la evaluación técnica del fenómeno. El asteroide 2024 YR4 se clasifica dentro de la categoría de objetos cercanos a la Tierra, que son conocidos por sus siglas en inglés como NEO. Estos cuerpos rocosos cruzan en ciertos momentos zonas próximas a la órbita terrestre. De acuerdo con información referida por La FM, la NASA monitorea este tipo de asteroides con el fin de optimizar su capacidad de respuesta ante eventos potencialmente de bajo riesgo pero con alto impacto, empleando telescopios distribuidos en diversas ubicaciones globales. Las estimaciones actuales sugieren que el tamaño del objeto se encuentra entre 40 y 90 metros de diámetro, un parámetro crucial para evaluar los posibles efectos en caso de que ingrese a la atmósfera. Los cálculos más recientes indican que la probabilidad de un impacto el 22 de diciembre de 2032 es reducida. La posibilidad de que el asteroide colisionara con la Tierra fue inicialmente más alta, pero esta ha disminuido gracias a la incorporación de nuevas observaciones. No obstante, el asteroide ha superado el umbral del 1% de probabilidad, lo cual activa los protocolos de notificación internacional, conforme a los lineamientos establecidos por la NASA y otras entidades científicas. La agencia enfatizó que las variaciones en las probabilidades son parte del rutinario proceso de actualización de datos y no conllevan una amenaza inminente. Los modelos científicos sugieren que un asteroide de esta magnitud probablemente detonaría en la atmósfera al penetrar en la misma. De producirse tal evento sobre el océano, los expertos opinan que la generación de un tsunami es poco probable. En el hipotético caso de un impacto aéreo en áreas urbanizadas, un objeto de entre 40 y 60 metros podría provocar la ruptura de ventanas y daños estructurales menores. Un escenario en el que se considere un tamaño cercano a los 90 metros, aunque menos probable, podría ocasionar un daño más significativo en las localidades urbanas y sus adyacencias. El seguimiento de 2024 YR4 se realiza a través del programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, que utiliza telescopios terrestres y modelos informáticos avanzados. Cada nuevo dato permite ajustar la órbita proyectada para los próximos años y décadas. Las actualizaciones oficiales se publican en el sistema automatizado Sentry, donde se reflejan los cambios en la probabilidad de impacto conforme se refina la información disponible.