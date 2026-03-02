Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria en Colombia, se generan interrogantes sobre el acceso a los fondos y la manera de evitar la herencia de deudas. Es fundamental que los familiares comprendan los procedimientos legales necesarios para proteger su patrimonio y no asumir responsabilidades que no les corresponden. Es relevante señalar que la legislación colombiana otorga a los herederos la facultad de decidir sobre la gestión de la herencia. Esto implica que pueden optar por asumir deudas, aceptar únicamente los bienes heredados o, en su defecto, rechazar la herencia en su totalidad. El dinero depositado en cuentas bancarias queda congelado tras el fallecimiento del titular y las entidades bancarias requieren documentos que acrediten a los herederos antes de proceder a la liberación de los fondos. Sin la formalización de la sucesión, no es factible negociar con la entidad bancaria ni transferir la titularidad de manera legal. Puntos clave que deben tener en cuenta los herederos: Los herederos tienen la opción de aceptar la herencia, lo que conlleva la recepción de bienes y deudas, o de aceptarla con beneficio de inventario, limitando su responsabilidad al valor de los bienes heredados. Esta elección es fundamental para salvaguardar el patrimonio y evitar compromisos que excedan lo que corresponde. Si no se desea asumir ninguna deuda, se puede optar por rechazar la herencia. Esta opción debe ser registrada formalmente para que los acreedores del fallecido no puedan reclamar a los familiares. Es fundamental llevar a cabo un proceso de sucesión para cualquier trámite posterior, ya sea ante notaría o ante un juez, según sea el caso. Este procedimiento tiene como objetivo identificar a los herederos y determinar los bienes y deudas que integran la herencia. Sin la formalización de la sucesión, las entidades bancarias no podrán negociar ni transferir la titularidad de los inmuebles o cuentas. Solo al completar estos pasos, los familiares podrán acceder a los fondos y gestionar los bienes heredados sin poner en riesgo su patrimonio. Asimismo, en el caso de que el heredero desee conservar una vivienda que posee una deuda hipotecaria, el proceso legal permite un manejo intermedio que resguarda sus intereses y evita que deba abonar de inmediato la totalidad del crédito. La clave radica en cumplir con la sucesión y los trámites legales pertinentes.