Un dron con explosivos habría atacado la estación de Policía del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Río Iró, departamento del Chocó, durante la madrugada del domingo 1 de marzo. La zona es considerada de influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia en Chocó, al menos dos artefactos explosivos cayeron sobre la sede policial. El hecho no dejó personas heridas ni daños estructurales de consideración. Las autoridades informaron que los explosivos impactaron en inmediaciones de la estación, lo que generó detonaciones y pequeños incendios que fueron controlados rápidamente. Vecinos del sector reportaron momentos de alarma tras escuchar las explosiones en horas de la madrugada. Aunque no se registraron afectaciones a uniformados ni a civiles, el ataque generó preocupación en la comunidad, que en los últimos meses ha denunciado reiterados hechos de violencia en la zona. El nuevo incidente se suma a otros ataques registrados contra la estación de Policía de Santa Rita. El pasado 30 de enero, la sede ya había sido blanco de disparos y del lanzamiento de granadas, hechos que elevaron la tensión entre los habitantes del corregimiento. Las reiteradas agresiones han puesto en alerta a las autoridades locales, debido a la persistencia de acciones violentas contra la fuerza pública en esta región del Pacífico colombiano. Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército Nacional de Colombia adelantaron inspecciones técnicas en el lugar para descartar riesgos adicionales y recolectar material probatorio. Asimismo, se abrió una investigación para identificar a los responsables y establecer el tipo de explosivos utilizados. El uso de drones adaptados con artefactos explosivos refleja un aumento en la sofisticación de los ataques en zonas con presencia de grupos armados ilegales. Las autoridades mantienen vigilancia permanente en el área y evalúan nuevas medidas preventivas para proteger tanto a la población civil como a la infraestructura policial.