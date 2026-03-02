El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha publicado una notificación este lunes, 2 de marzo de 2026 acerca de los temblores recientes registrados en Colombia y el alcance que han tenido. Las autoridades colombianas explicaron que el epicentro de este fenómeno climático se reportó en el departamento de Guaviare, San José del Guaviare y alcanzó una magnitud de 4.7 en la escala de Richter. Además, tuvo una profundidad de 20 kilómetros, latitud de 2.1823907° y una longitud de -73.624146°. Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son La Macarena (Meta) a 18 km, Puerto Rico (Meta) a 96 km y Puerto Concordia (Meta) a 108 km. El temblor más fuerte de Colombia ocurrió el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, cerca de las costas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud aproximada de 8.8 (Mw), según el informe del ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia. Durante un sismo, es crucial mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer y si es posible, dirígete a un espacio abierto. Si estás en un edificio, resguárdate bajo una mesa o escritorio, protegiendo tu cabeza y cuello con los brazos. Una vez que el temblor haya cesado, verifica si hay heridos y ofrece ayuda a quienes lo necesiten. Evita usar el teléfono a menos que sea una emergencia y sigue las indicaciones de las autoridades locales. Mantente informado a través de fuentes oficiales sobre la situación y posibles réplicas.