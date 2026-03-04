El presidente Gustavo Petro y la Registraduría protagonizan un nuevo enfrentamiento por la colocación de carteles en los puestos de votación del exterior durante las consultas interpartidistas. La polémica se centra en la forma en que los instructivos podrían influir en la decisión de los votantes. Según Petro, los carteles colocados en las urnas indican de manera exagerada cómo marcar correctamente los votos en las consultas presidenciales. El mandatario aseguró que estas indicaciones buscan aumentar la participación en procesos específicos, mientras que los ciudadanos priorizan su voto en elecciones al Congreso. Este conflicto se suma a una serie de disputas previas entre el presidente y el ente registrador, en las que se han cuestionado aspectos de transparencia y la seguridad del software electoral, generando debate sobre la confiabilidad del proceso y la claridad de la información para los votantes internacionales. El presidente Gustavo Petro calificó los carteles como “propaganda exagerada” y señaló que podrían confundir a los electores. Según el mandatario, muchos ciudadanos no consideran relevante participar en las consultas presidenciales debido a la exclusión de algunos candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral. Además, Petro advirtió que marcar más de una casilla puede anular el voto, y consideró que la Registraduría busca influir en la decisión de los votantes para favorecer la participación en consultas específicas. La declaración del presidente generó reacción inmediata de medios y partidos políticos en Colombia. La Registraduría respondió a las críticas explicando que los carteles tienen un propósito pedagógico y buscan evitar que los votos se anulen por marcar más de una casilla. El ente registrador destacó que hace cuatro años se anularon más de 260.000 votos por errores de este tipo. Además, aclaró que la información se encuentra en los cubículos de votación, no en las mesas, lo que permite a los votantes recibir la instrucción después de decidir si participar o no en la consulta. La entidad insistió en que los carteles no representan propaganda ni buscan influir en el resultado electoral. Este nuevo choque se suma a disputas previas relacionadas con la transparencia del proceso electoral y la seguridad del software de preconteo y escrutinio. Petro ha expresado en varias ocasiones su preocupación por posibles fraudes durante los comicios. Para garantizar la transparencia, la Registraduría publicó el código fuente que guiará el conteo de votos, disponible para partidos políticos y entidades de control como la Procuraduría y Contraloría. A pesar de estas medidas, los cuestionamientos desde la Presidencia continúan generando tensión política. El conflicto se produce en un momento clave de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales en el exterior. Analistas destacan que la controversia puede afectar la percepción de transparencia y generar confusión entre los votantes internacionales. Asimismo, la disputa entre el presidente y la Registraduría pone en evidencia la importancia de la comunicación clara y la educación electoral, especialmente en un contexto donde las decisiones de los electores pueden verse influenciadas por malentendidos sobre los instructivos de votación.