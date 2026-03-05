El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostendrá finalmente su reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el viernes 13 de marzo en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. El cambio en la fecha fue confirmado por el periodista Julio Sánchez Cristo, quien reveló que el encuentro bilateral mantiene el mismo lugar, pero con una modificación en el calendario. La reunión se dará en un momento clave para la relación entre Bogotá y Caracas, en medio de conversaciones sobre cooperación energética, seguridad en la frontera y proyectos económicos conjuntos. La cita busca consolidar varios temas que los gobiernos vienen trabajando desde comienzos de año. La ciudad de Cúcuta fue elegida como sede del encuentro por su papel estratégico en la relación entre Colombia y Venezuela. Se trata del principal punto de conexión terrestre entre ambos países y uno de los territorios donde se sienten con mayor fuerza los efectos del comercio fronterizo, la migración y la seguridad regional. De acuerdo con fuentes diplomáticas, el objetivo del encuentro es avanzar en una agenda binacional que incluye: La reunión también busca consolidar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. Antes de confirmar la reunión, el presidente Petro sostuvo el 18 de febrero una conversación telefónica con Delcy Rodríguez para abordar asuntos estratégicos de la agenda bilateral. La comunicación fue confirmada por la Casa de Nariño y también por la mandataria venezolana a través de sus canales oficiales. Según el equipo de comunicaciones de la Presidencia, el diálogo se concentró en varios temas prioritarios para ambos gobiernos: Estos asuntos forman parte de una agenda que el Gobierno colombiano viene impulsando con especial énfasis en las regiones fronterizas, especialmente en departamentos como La Guajira y Arauca. Uno de los puntos centrales del diálogo entre ambos países es la cooperación energética. El presidente Petro ha insistido en la necesidad de fortalecer proyectos regionales que permitan garantizar suministro energético y avanzar hacia una transición energética en el norte de Sudamérica. Durante varias intervenciones públicas, el mandatario ha señalado que Colombia y el occidente venezolano podrían desarrollar proyectos conjuntos relacionados con energía, agua y producción sostenible. Además, el Gobierno colombiano ha planteado que estas iniciativas podrían atraer capital internacional para modernizar la infraestructura energética en zonas históricamente rezagadas. La coordinación diplomática del encuentro está en manos de las cancillerías de ambos países. Desde el Gobierno colombiano, la canciller Rosa Villavicencio había anticipado semanas atrás que existía la posibilidad de una visita oficial de Delcy Rodríguez al país. La funcionaria explicó que el Ejecutivo estaba a la espera de la confirmación definitiva del Gobierno venezolano para concretar la agenda y el protocolo del encuentro. Con el cambio de fecha ya confirmado, los equipos diplomáticos avanzan ahora en la definición de los temas prioritarios que se discutirán durante la reunión en Cúcuta. Con información de EFE.-