La muerte de una mujer de 79 años en un dispensario de medicamentos en Cúcuta desató indignación a nivel nacional y reavivó el debate sobre la crisis del sistema de salud en Colombia. El hecho ocurrió en una droguería de Cafam, donde operaba un punto de entrega de medicamentos para usuarios de la Nueva EPS. Según testigos, la adulta mayor se encontraba reclamando insumos vitales para su hijo en condición de discapacidad cuando sufrió un colapso súbito. La situación generó conmoción entre los presentes y abrió cuestionamientos sobre la atención brindada a los usuarios. El caso ocurrió en el barrio Caobos de Cúcuta, capital de Norte de Santander, y fue catalogado por líderes sindicales como un reflejo de los problemas estructurales que enfrenta actualmente el sistema de salud en la región. De acuerdo con versiones de testigos y representantes sindicales, la mujer llevaba más de un año gestionando la entrega de medicamentos y pañales sin obtener respuesta efectiva. El día del incidente, acudió nuevamente al punto de dispensación para exigir una solución ante la demora institucional. En medio del reclamo, la ciudadana habría recibido un trato considerado inadecuado por parte del funcionario de turno. Minutos después sufrió un paro cardíaco y falleció en el lugar, lo que provocó escenas de angustia entre usuarios y trabajadores del establecimiento. Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, aseguró que el trato recibido por la mujer fue “grosero” y que la situación pudo haber desencadenado el impacto emocional que precedió su fallecimiento. El dirigente sindical señaló que el hecho no puede analizarse de forma aislada. Según el sindicato, miles de afiliados a la Nueva EPS enfrentan dificultades constantes para acceder a medicamentos, lo que afecta especialmente a personas con enfermedades crónicas o en condición de discapacidad. La organización calificó el caso como la “punta del iceberg” de una crisis más profunda. Tras conocerse el fallecimiento, tanto Cafam como la Nueva EPS anunciaron la apertura de investigaciones internas para esclarecer lo sucedido y verificar si se cumplieron los protocolos de atención establecidos. En un comunicado oficial, la Nueva EPS solicitó acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y de los entes de control para garantizar transparencia en la revisión del caso. La entidad aseguró que colaborará con las autoridades competentes. Desde el sindicato se ha señalado que la rotación constante de interventores y los retrasos en pagos a las IPS han generado inestabilidad administrativa. Según Hernández, los cambios frecuentes en la dirección dificultan la continuidad en la gestión y afectan el flujo de recursos. La falta de pagos oportunos, aseguran los gremios, impacta directamente en la capacidad de los prestadores para garantizar atención adecuada. Para la comunidad y organizaciones sociales, este caso refleja las barreras administrativas que hoy ponen en riesgo a los pacientes más vulnerables.