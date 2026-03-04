El Consejo Nacional Electoral dio luz verde a la integración entre el Pacto Histórico y Colombia Humana con una votación mayoritaria de siete magistrados a favor y uno en contra. Con esta decisión, el partido resultante conservará únicamente el nombre de Pacto Histórico, consolidando en una sola estructura a las dos colectividades. La determinación tiene efectos inmediatos en el escenario político, ya que quedan ratificadas las listas al Congreso inscritas por el movimiento unificado. El órgano electoral concluyó que Colombia Humana superó los reparos formulados en resoluciones anteriores que habían frenado el proceso por incumplimientos relacionados con el quórum estatutario. En su solicitud formal, la colectividad pidió al tribunal una decisión definitiva que permitiera culminar el trámite. “Solicitamos respetuosamente a esta Honorable Corporación que se sirvan adoptar una decisión pronta y de fondo a fin de permitir avanzar y culminar el proceso de fusión dentro del Pacto Histórico, conforme a la voluntad expresa y decisión soberana de nuestra colectividad”, manifestó el movimiento. Para hacer viable la integración, Colombia Humana modificó sus reglas internas, específicamente el artículo 72 de sus estatutos, ajustando las mayorías necesarias para aprobar una disolución o fusión. Según el nuevo texto: “El movimiento Colombia Humana solo se disolverá, fusionará, escindirá o liquidará por mandato la Asamblea Nacional ordinaria o extraordinario que sea convocado para tal efecto, en todo caso se requerirá lo votación de las dos terceras partes de los delegados asistentes y un quorum del 35% de delegados acreditados”. El trámite se desarrolló en dos asambleas virtuales realizadas en septiembre y noviembre de 2025. En la segunda sesión, donde se votó la fusión bajo las nuevas reglas, la colectividad informó: “En la segunda parte de la asamblea extraordinaria se requerían por lo menos 460 votos de delegados asistentes para aprobar la decisión de fusión. La decisión se aprobó con una votación de 655 votos a favor y 6 en contra”. En la parte resolutiva, el CNE dejó constancia de que el Pacto Histórico expresó formalmente su aceptación de la integración, destacando su carácter plural. En su declaración, el movimiento señaló: “Todos los colombianos tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y a desarrollarlos, a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas. Expresamos y ratificamos formalmente la aceptación del Movimiento político Colombia Humana como parte del Movimiento Político Pacto Histórico por vía de fusión, decisión que se adopta en armonía con la naturaleza plural, amplia y democrática”. El tribunal electoral también revisó actas, grabaciones, listados de asistencia y certificaciones para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios. Además, verificó que no existieran procesos administrativos sancionatorios vigentes contra Colombia Humana, condición exigida por la Ley 1475 de 2011 para autorizar este tipo de integraciones voluntarias.