El Partido Conservador candidatura presidencial de Paloma Valencia, consolidando una alianza política que, según sus dirigentes, se viene construyendo desde hace varios años con coincidencias en el Congreso y en la defensa de la institucionalidad. La decisión fue comunicada tras una reunión de la bancada y líderes del partido, y fue presentada como un acuerdo unánime que busca fortalecer un proyecto político común, de acuerdo con información compartida por Noticias Caracol. En ese sentido, desde la colectividad remarcaron que no se trata de una determinación reciente, sino de la continuidad de un trabajo conjunto con la senadora y su sector político, basado en posturas compartidas frente a temas económicos, sociales e institucionales. El anuncio fue realizado por el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien aseguró que desde ahora la colectividad cuenta con una candidata oficial para las elecciones presidenciales. Durante el encuentro, también se hizo un llamado a la militancia para acompañar la campaña, en una señal de cohesión interna y de apoyo a la fórmula presidencial que integra Valencia junto a Juan Daniel Oviedo. Desde el partido sostuvieron que esta alianza responde a una visión compartida sobre la necesidad de enfrentar lo que consideran errores en la gestión actual, así como de impulsar políticas públicas con mayor sustento técnico. Según expresaron desde el propio Partido Conservador, la decisión se apoya en una trayectoria reciente de trabajo legislativo conjunto, en la que ambas fuerzas coincidieron en frenar iniciativas que, a su juicio, podían afectar la economía o el funcionamiento institucional. Entre esos puntos, mencionaron su oposición a reformas tributarias, proyectos de salud y cambios en el sistema político, además de su postura frente a medidas que consideraron perjudiciales para distintos sectores de la sociedad. También destacaron la importancia de mantener programas sociales, garantizar el acceso a la educación y promover políticas energéticas sostenibles, especialmente en regiones con mayores necesidades. En paralelo, la candidata presentó su programa de gobierno, denominado “Plan 10”, con el que busca abordar los principales desafíos del país en áreas como seguridad, salud, energía y crecimiento económico. Entre las medidas planteadas se incluye el fortalecimiento de la fuerza pública, soluciones para la crisis del sistema de salud, incentivos a la inversión y estrategias para evitar problemas energéticos en el futuro. La alianza política que respalda su candidatura podría ampliarse en las próximas semanas, ya que otros partidos han iniciado diálogos para definir posibles apoyos de cara a las elecciones.