Estados Unidos ha autorizado un proyecto ambicioso de infraestructura militar en América Latina, que incluye la construcción de una nueva base naval con una inversión que superará los 1.000 millones de dólares. Esta iniciativa fue divulgada por CNN, basándose en documentos oficiales y se alinea con los planes estratégicos de Washington para fortalecer su presencia en la región. De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto está vinculado a acuerdos de cooperación en el ámbito de defensa y logística marítima, lo que tendrá un impacto significativo en la infraestructura portuaria existente. La base desempeñará un papel crucial en las operaciones relacionadas con el océano Pacífico, incrementando la capacidad operativa y de despliegue naval en una región considerada estratégica. Este desarrollo consolidaría el papel de Perú como un aliado fundamental en la estrategia regional de Estados Unidos en Sudamérica. Este contexto incluye la modernización de la infraestructura portuaria, el incremento del comercio marítimo y una mayor atención a los corredores clave del Pacífico. De acuerdo con los datos disponibles hasta la fecha, el proyecto contempla un desembolso estimado en 1.500 millones de dólares, destinado a modernizar y ampliar la infraestructura naval con el objetivo de potenciar las capacidades operativas y logísticas del país. La iniciativa recientemente autorizada prevé el desarrollo de una instalación naval en el puerto del Callao, considerado uno de los enclaves logísticos más relevantes del país. La aprobación se concretó tras una notificación oficial del Departamento de Estado al Congreso estadounidense, en la que se destacó la importancia estratégica del acuerdo y su impacto en las capacidades operativas en la región. La iniciativa también contempla la construcción de muelles especializados, una medida que permitiría reorganizar el uso del espacio portuario y liberar aproximadamente 80 hectáreas para fomentar el crecimiento del puerto comercial del Callao, uno de los más estratégicos de la región. Uno de los aspectos destacados es que parte del equipamiento estadounidense se situará a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una infraestructura fundamental para el comercio regional que se encuentra en un proceso de expansión significativo. Desde Washington, se ha precisado que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el objetivo primordial es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Asimismo, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios que poseen una ubicación estratégica en el Pacífico. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras. La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones.