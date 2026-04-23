Este jueves, 23 de abril de 2026, la cotización deleuro llegó a 4159.93 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,22%. En la última semana, la cotización del Euro retrocedió un 1,29% y en el último año acumuló una caída del 11,60%, reflejando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Euro mostró tendencia bajista: fuerte caída inicial, breve repunte, nueva corrección y leve recuperación final; termina claramente por debajo del nivel de partida y sin días estables. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. En relación al precio del día anterior, la moneda subió El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 415993.02 pesos colombianos; 200 y 500 euros cuestan 831986.04 y 2079965.10 pesos colombianos, respectivamente.