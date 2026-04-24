Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para los colombianos que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte. Durante el sorteo del jueves, 23 de abril de 2026, Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones de la serie 119 fueron 5951. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar señaló que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana. La Lotería de Bogotá informó que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero sobrepasado ese monto se tendrá que acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación: Establece límites claros en tiempo y dinero, evadiendo disparadores como aplicaciones y lugares de apuesta. No persigas pérdidas; en su lugar, enfócate en hobbies y busca apoyo social. Si experimentas ansiedad, mentiras o sientes que pierdes el control, es crucial pedir ayuda de inmediato. Contacta a Jugadores Anónimos Colombia al email contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314.