Este jueves, 23 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 710.5908 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,61%. En la última semana, la cotización del Real cayó -2,08% y en el último año acumula -4,70%, mostrando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el real mostró seis jornadas a la baja, dos al alza y dos sin cambios: inicio débil, breve repunte a mitad de periodo y cierre con marcada presión bajista, dejando un saldo claramente negativo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.34%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 14.84%. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 71059.0842834608 pesos colombianos; 200 reales cuestan 142118.1685669216 pesos colombianos y 500 reales cuestan 355295.421417304 pesos colombianos.